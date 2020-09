Fahranfänger kommt von der Straße ab

Zehn als infiziert gemeldete Personen, 114 Menschen in häuslicher Quarantäne: Das ist nach Auskunft von OB Gerold Rechle der Corona-Zwischenstand von Montagnachmittag in Laupheim gewesen. Nach Einschätzung von Fachleuten sei damit zu rechnen, dass die Zahlen in den nächsten Tagen noch deutlich ansteigen, berichtete er im Gemeinderat.

OB kündigt verstärkte Kontrollen an Mehrere Laupheimer Schulen sind von den jüngsten Fällen betroffen, ebenso Betriebe.