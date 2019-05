Erstkommunion in Neufra

Am vergangenen Sonntaghaben die Erstkommunionkinder Annika Reiner, Sophia Münst, Maxim Starikov und Markus Schwierz zusammen mit Pfarrer Walter Stegmann in einem feierlichen Gottesdienst ihre Erstkommunion gefeiert. „Wir sind lebendige Steine“, so lautete das Motto der Erstkommunionvorbereitung. Der Chor Fatal gestaltete den festlichen Gottesdienst mit, der Musikverein geleitete die vier Kinder zur Kirche. Zusammen mit den Eltern bereitete Gemeindereferentin Patricia Engling die Kinder inhaltlich an vier Werknachmittagen auf diesen Tag vor.