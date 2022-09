Eine tierische Sensation: Getrennte Schildkröten bekommen plötzlich Nachwuchs

40 Tiere leben bei Familie Hoeschele in Neufra, schon lange gehören auch Schildkröten dazu. Doch mit der Geschlechtsreife der Männchen kamen allmählich auch die Probleme. Seit drei Jahren sind sie deshalb strikt von den Weibchen getrennt. Jetzt aber ist die Familie plötzlich stolze Besitzerin von sechs Babyschildkröten geworden. Wie ist das möglich?

2007 ziehen die ersten Schildkröten ein

Ihr riesengroßes Herz für Tiere vererben Susanne Hoeschele und ihr Mann Andreas auch an Tochter Alicia. Als Kind wünscht sie sich ein Haustier, im Jahr 2007 fällt die Wahl auf zwei griechische Landschildkröten. Zwei Weibchen, wie sich erst später herausstellt. Denn das Geschlecht lässt sich bei Schildkröten erst nach einigen Jahren bestimmen.

Plötzlich Mama: Obwohl sie seit drei Jahren von den Männchen getrennt leben, legen die Weibchen in diesem Sommer befruchtete Eier – zumindest eine der beiden Schildkröten. (Foto: Sebastian Korinth)

2012 bekommen die Weibchen Gesellschaft. Die Hoescheles schaffen zusätzlich zwei Männchen an – und freuen sich über den Familienzuwachs. Einige Jahre später aber beginnt der Ärger: Die inzwischen geschlechtsreifen Männchen schikanieren zunehmend die Weibchen, beißen ihnen zum Beispiel in den Fuß.

„Bei Schildkröten kein ungewöhnliches Paarungsverhalten“,

sagt Alicia Hoeschele, die inzwischen Tiermedizin in München studiert. Um die Weibchen zu schonen, werden diese dann aber trotzdem konsequent von den Männchen getrennt.

Die Entdeckerin traut ihren Augen nicht

Etwa drei Jahre ist das jetzt her. Umso erstaunter ist die Familie darüber, was vor gut zwei Wochen passierte: Susanne Hoescheles Mutter Maria Teufel füttert die Schildkröten – und traut ihren Augen nicht. Dass ihr dabei zwei Babyschildkröten über den Weg laufen, kann sie zunächst kaum glauben. Sie berichtet ihrer Tochter von der ungewöhnlichen Entdeckung. Susanne Hoeschele wiederum ruft umgehend Alicia an, die in den Semesterferien in einer Sigmaringer Tierarztpraxis arbeitet.

Susanne Hoeschele und Tochter Alicia (links) sehen bei ihren Schildkröten nach dem Rechten. (Foto: Sebastian Korinth)

Selbst dort kann man sich zunächst keinen Reim darauf machen, warum die Schildkrötenweibchen plötzlich offenbar Nachwuchs bekommen haben. „Wir waren zunächst völlig perplex“, sagt Alicia Hoeschele.

„Dann aber haben wir in Fachbüchern nachgeschlagen und eine Erklärung gefunden.“

Des Rätsels Lösung: Amphigonia retardata – die Fähigkeit von Schildkröten, Sperma in ihren Eileitern zu erhalten. Selbst nach mehreren Jahren können sie auf diese Weise noch befruchtete Eier legen.

Sogar Züchterin und Tierarzt staunen

Auf diese Fähigkeit muss also mindestens eine Schildkröte der Hoescheles zurückgegriffen haben. Dabei ist es schon ungewöhnlich, dass Schildkröten bei den relativ geringen Temperaturen auf der Schwäbischen Alb überhaupt Nachwuchs bekommen.

Eine von sechs Babyschildkröten. Ihr Geschlecht wird sich erst in einigen Jahren bestimmen lassen. (Foto: Sebastian Korinth)

Damit das überhaupt passiert, müssen schon ziemlich viele begünstigende Faktoren zusammenkommen“, sagt Susanne Hoeschele. Umso erstaunter hätten auf den Schildkröten-Nachwuchs auch die Züchterin der Eltern und ein auf Reptilien spezialisierter Reutlinger Tierarzt reagiert.

Drei der sechs Babyschildkröten: Die Tiere können 100 Jahre alt oder noch älter werden. (Foto: Sebastian Korinth)

In den Tagen nach der spektakulären Entdeckung behalten die Hoescheles ihre Schildkröten natürlich besonders gut im Auge – und kommen aus dem Staunen kaum noch heraus. Denn nach und nach finden sie weitere Babyschildkröten. Insgesamt sind es sechs: Cuba libre, Blue Curacao, Mojito, Tequila, Pina Colada und Caipirinha.

Den ersten Winter über bleiben sie im Warmen. Alicia Hoeschele

Alicia Hoescheles Freund baut ihnen ein Terrarium, in dem die sechs nun behütet die kommenden Monate verbringen können. „Weil sie noch so klein sind, bleiben sie den ersten Winter über im Warmen“, sagt die Studentin. Erst in einem Jahr seien die Schildkröten fit genug für den Winterschlaf im Freien. Und dann werden vermutlich noch viele weitere Winter folgen, denn griechische Landschildkröten können 100 Jahre alt oder noch älter werden.

Alicia Hoeschele mit einer der sechs Babyschildkröten. „Wir waren völlig perplex“, sagt die Studentin, die in den Semesterferien in einer Sigmaringer Tierarztpraxis arbeitet. (Foto: Sebastian Korinth)

Weil es sich bei den Schildkröten um besonders geschützte Tiere handelt, gibt es für Familie Hoeschele jetzt aber auch jede Menge Papierkram zu erledigen: Für das Regierungspräsidium Tübingen muss das Aufwachsen jeder einzelnen Babyschildkröte sorgfältig dokumentiert werden – eine Aufgabe, die die Hoescheles schon von ihren vier erwachsenen Schildkröten kennen.

Das Ziel: Gut über den Winter kommen

Was mit deren Nachwuchs passiert, bleibt jetzt erst einmal offen. „Für uns steht im Mittelpunkt, die kleinen Schildkröten zu hegen und zu pflegen und gut über den Winter zu bringen“, sagt Susanne Hoeschele. „Danach sehen wir weiter.“