Eine Stunde Auszeit im Hängegarten

Zu einer Stunde Auszeit hat der Musikverein Neufra am vergangenen Sonntagabend im historischen Hängegarten von Neufra eingeladen. Silke Emhart dirigierte dort zum ersten Mal die Sommerserenade und unterhielt die zahlreich gekommenen Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm.

„Heut’ Abend spielt ihr, als wärt ihr mit dem Rollator da!“ – dieses Zitat von Silke Emhart ist Karl-Heinz Guter, der die Gäste begrüßte, aus der Probenzeit im Kopf geblieben. Ein halbes Jahr hält Silke Emhart den Dirigentenstock jetzt aushilfsweise in der Hand und trotz Höhen und Tiefen oder vielleicht auch Dank Höhen und Tiefen spielte der Musikverein Neufra eine mitreißende und gefühlvolle Sommerserenade. Silke Emhart vertritt dabei die Dirigentin Rebecca Milz während deren Elternzeit.

Mit dem Konzert-Marsch „Salemonia“ von Kurt Gäble eröffnete der Musikverein das Konzert. Der schwungvolle Marsch wurde zu Ehren des Salemer Schlossseefestes geschrieben und passte damit wunderbar zu der idyllischen Kulisse des von Kirche und Schloss umgebenen historischen Hängegartens. Mit imposanten Melodien begrüßten die Musikanten ihre Zuhörer, die es sich auf verstreuten Sitzgruppen im Hängegarten gemütlich gemacht hatten.

Mit dem zweiten Stück, „Despacito“ entführte der Musikverein Neufra die Zuhörer in den heißen Süden. Der Sommerhit aus dem Jahr 2017 wurde von Filip Ceunen für Blaskapellen arrangiert und überzeugt mit südländischen Rhythmen. Mit dem Werk „Augenblicke“ von Martin Scharnagel folgte eine Polka, die mit gehörfälligen Melodien zum Ohrwurm-Garant wird. Das letzte Stück der ersten Konzert-Hälfte sorgte noch einmal für Abwechslung. Mit Dauerbrennern wie „Sperrbezirk“, „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“ oder „Sternenhimmel“ macht Komponist Thiemo Kraas die 80er in dem Medley „80er (Kult) Tour“ wieder lebendig.

Nach einer kurzen Umbauphase kamen die Zuhörer in den Genuss einer kleinen Blechbesetzung. An der Posaune spielten Michael und Alexander Emhart, an der Trompete Silke und Markus Emhart, Norbert Rettich und Karl Spöcker sowie am Tenorhorn Martin Hennes. Die sieben Musikanten begannen mit „Penny Lane“ von den Beatles. Mit ihrem Blechensemble zeigten sie den Zuhörern neue Klangwelten auf. Diese wurden auch im zweiten Stück des Ensembles, „Gabriellas Song“ deutlich. Das Stück handelt von Gabriella, einer von häuslicher Gewalt geplagten Ehefrau, die sich durch dieses Lied zu einem neuen Leben verhilft. Mit dem „Brass Joker“ von Joe Grain zogen die Musikanten dann wieder neue Register, um schließlich mit der als Zugabe gespielten „Slavonicka Polka“, arrangiert von Siegfried Rundel, ihren Vortrag abzuschließen.

Hommage an Sissi

Im letzten Teil des Konzertes kamen die Zuhörer nochmal in den Genuss der Neufraer Gesamtkapelle. Als Hommage an die berühmte österreichische Kaiserin Sissi komponierte Timo Dellweg den „Kaiserin-Sissi-Marsch“ und schuf damit eines seiner bekanntesten und erfolgreichsten Werke.

Mit dem Choral „Eventide-Fall“ von Alfred Bösendorfer lassen die Musikanten den Abend langsam ausklingen. Das letzte Stück, „Böhmische Liebe“ von Kompoist Mathias Rauch zeigt nochmal, wie gut der Musikverein mit der Dirigentin Silke Emhart harmoniert. Zusammen mit dem Musiker Martin Hennes übernimmt die Dirigentin den Gesangspart des Stückes. Mit den letzten Sonnenstrahlen des Abends spielen die Musikanten den „Bozner Bergsteiger-Marsch“ von Sepp Tanzer als spontane Zugabe und beenden damit ihre gelungene Stunde Auszeit.