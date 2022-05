Ein Maibaum für die Liebe

In einer akribisch geplanten Aktion wurde unter strengen Vorschriftsregeln und mit technischen Hilfsmitteln in einer Mitternachtsaktion der 18 Meter hohe Maibaum gestellt. Der junge angehende Handwerksmeister aus einem Gammertinger Familienbetrieb in 4. Generation ließ es sich nicht nehmen, seiner frischgebackenen neuen großen Liebe in Neufra ein unvergessliches Denkmal zu setzen. Unterstützung erhielt er von Vater, angehendem Schwiegervater und seinen engsten Freunden. Der legendäre Maibaum aus dem Stadtwald Gammertingen soll noch ein paar Monate bleiben. Inzwischen werden im Freundeskreis Pläne für den Rückbau des Monumentes geschmiedet.