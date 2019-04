Ein Korbflechter, der von seinem Handwerk lebt

Dieter Deringer flechtet an einem Boden für einen Einkaufskorb. Sein Kunde machte bei seiner Bestellung klare Vorgaben: „Das Mittagessen muss auf den Boden passen.“ Vier bis fünf Stunden braucht der selbstständige Korbflechter für einen Korb dieser Art. „Korbflechten ist ein aussterbendes Handwerk, aber mich gibt’s ja noch“, sagt der 62-Jährige. Reich wird Deringer mit seinem Handwerk nicht, aber er ist zufrieden, dass er einigermaßen davon leben kann.

Der wichtigste Tag in seinem Leben? Dieter Deringer nennt den 1. Oktober 1989, das ist der Tag, an dem er sich selbstständig machte. „Mein Tag der Freiheit.“ Seither ist er ununterbrochen sein eigener Herr. Deringer stellt konsequent eigene Körbe her, verkauft sie auf Kunsthandwerkermärkten oder bringt in Kursen Menschen das Korbflechten bei. In seiner Werkstatt direkt gegenüber vom Neufraer Bahnhof hängen lediglich selbst geflochtene Werke. „Wer billige Handelsware kauft, macht das Handwerk kaputt.“

Dieter Deringer hat sich das Handwerk selbst beigebracht

Außergewöhnlich in seinem Lebenslauf: Deringer hat sich das Flechthandwerk selbst beigebracht. Mit 17 Jahren begann er mit Peddingrohr zu flechten. In einem Buchladen studierte er ein paar Seiten und probierte die Technik aus. „Das Buch zu kaufen, war mir zu teuer.“ Deringer wusste, dass er etwas mit seinen Händen machen will. Er probierte das Töpfern, Schreinern und Spinnen aus und kam wieder zurück zum Flechten.

Fünf Jahre lang war Deringer in einer Rattanmöbelfabrik als Flechter angestellt. Am ersten Arbeitstag sollte er einen Stuhl flechten, Deringer wusste nicht, wie er vorgehen sollte. Sein Glück war, dass ein Geselle mit ihm anfing, deshalb konnte er sich die Technik bei seinem Kollegen abschauen.

Sein Tagwerk sah ganz passabel aus und schnitt in den Augen des Chefs sogar besser ab als das des Gesellen, der ihm vieles beibrachte. „Mein Glück war, dass der Geselle ein unglaublicher Schlamper war“, erinnert sich Deringer. „Eine wichtige Begegnung in seinem Leben“ war die mit einem Korbmacher, der ihm das Flechten mit Weiden beibrachte. Von dem Mann aus Eningen bei Reutlingen lernte er die Korbmacherei – nebenbei zu seinem Job in der Rattanwerkstatt abends und am Wochenende.

Als der Korbmachersenior aufhörte, pachtete Deringer von ihm den Acker und baute auf einer Fläche von anfangs 20 Ar eigene Weiden an. Weil sich der eigene Anbau heute nicht mehr lohnt, kauft er die Weiden über Großhändler.

Lehrerkorb mit Platz für Laptop und Stapel Hefte

Von Eningen auf die andere Seite der Schwäbischen Alb nach Neufra kam Deringer, weil seine Frau eine Anstellung bei Mariaberg bekam. Zufrieden sitzt er in seiner Werkstatt und geht seinen Gedanken nach. „Wissen Sie was z’Nüni heißt?“, fragt der Korbflechter. Damit ist die morgendliche Zwischenmahlzeit in der Schweiz gemeint, erklärt er, um sogleich von einer Bestellung aus der Schweiz zu erzählen. Einen Lehrerinnenkorb wollte der Kunde haben: Platz für ein Laptop und ein Stapel Hefte sollte in dem Korb sein. Doch der Kunde hatte nicht nur bei der Farbgestaltung Bedenken, er hinterfragte auch die ergonomischen Vorteile der Körbe.

Die Henkel seiner Einkaufskörbe sind leicht asymmetrisch gehalten, weil sich der Korb so besser in der Hand halten lässt. An einer Seite formt Deringer eine Einbuchtung, damit gehen sich Korb und Knie aus dem Weg. Den Lehrerinnenkorb lieferte der Korbflechter nach seinem Gusto in die Schweiz.

Wehrt sich gegen Mitgliedschaft in der Handwerkskammer

„Der Kunde hat sich überzeugen lassen“, sagt Deringer nicht ohne Genugtuung. Dass der Korbflechter ein freiheitsliebender Mensch ist, lässt sich auch daran ablesen, dass er sich erfolgreich gegen die Zwangsmitgliedschaft in der Handwerkskammer wehrte.

Nach einer jahrelangen, auch juristischen Auseinandersetzung löschte ihn die Kammer von der Handwerksrolle. „Ich lehne das Kammersystem als Zwangssystem ab“, begründet Deringer. Aus diesem Grund nennt er sich nicht Korbmacher, was die eigentliche Berufsbezeichnung wäre, sondern Korbflechter. Und ist zufrieden, dass er sein Hand- und Tagwerk so gestalten kann wie es ihm behagt.