Ehepaar klärt Schicksal eines vermissten Soldaten

Annemarie Lorch und ihr Ehemann Siegfried haben als Laienhistoriker das Schicksal eines jungen Neufraer Soldaten namens Johannes Gualbert Wetzel geklärt, der im Ersten Weltkrieg im Rahmen der Großoffensive des französischen Oberbefehlshabers Robert Nivelle im so genannten „Winterberg-Tunnel“ sein Leben lassen musste.

Neufras Bürgermeister Reinhard Traub fand, dass die akribische Arbeit des Ehepaars Lorchs um die Ortsgeschichte es wert sei, einer breiten Öffentlichkeit nahegebracht zu werden.

Insbesondere die Aufarbeitung eines Einzelschicksals, wie das des jungen Soldaten, der 1880 als uneheliches Kind einer Maria-Magdalena Wetzel in Neufra zur Welt kam. Wie die Lorchs erzählten, waren die Nachforschungen nicht ganz einfach. Eine Befragung der Wetzel-Familien in Neufra habe kein Ergebnis erbracht, auch fehlten nähere Angehörige.

Zudem habe es keine sinnvolle Erklärung für Einträge im Hohenzollerischen Gedenkbuch gegeben, worin zwei Albert Wetzel Erwähnung fanden, dazu noch mit gleichem Geburtsdatum, Regiment, Rang, Verdienstorden, Herkunftsort und dem gleichen Vermisstendatum, nämlich dem 5. Mai 1917 am Winterberg in Frankreich. Einzig die Abbildungen im Gedenkbuch unterschieden sich und der Vorname. „Gualbert“ stand bei einem der Wetzels, beim anderen „Albert“.

Annemarie Lorch ließ das keine Ruhe. Ihr war bald klar, dass das ein und dieselbe Person sein musste. Der Hobbyforscherin aus Neufras Ortsteil Freudenweiler kam eine Bilder- und Dokumentensammlung aus einem Nachlass zu Hilfe, der ihr in anderer Sache zur Auswertung anvertraut worden ist.

„Es war kaum zu glauben, dass ich genau daraus wertvolle Hinweise zu den Vorfahren und Verwandten des Gefallenen gewinnen konnte“, sagte Annemarie Lorch. Sie ist überzeugt, dass dies Fügung und Schicksal war: „Ich sollte sein Schicksal klären!“

Jedenfalls konnte sie über diese Erkenntnisse nun gezielt über die Familie im Gemeinde- und Kreisarchiv recherchieren. Weiteres wertvolles Wissen grub die Forscherin in den Familienregistern im erzbischöflichen Archiv in Freiburg aus. Beim Durchstöbern des Taufregisters hatte sie eine zündende Idee, was es mit dem in Sütterlinschrift geschriebenen Namen „Gualbert“ auf sich haben könnte.

Denn es gab tatsächlich ein Kind, das auf diesen Namen getauft worden ist. Aber woher dieser seltsame Name? In einem Namen- und Heiligenverzeichnis wurde sie schließlich fündig. Ein italienischer Ordensgeistlicher und Heiliger namens Johannes Gualbertus, dessen Gedenktag am 12. Juli von der katholischen Kirche begangen wird, war Namensgeber des unehelichen Kindes, das am 12. Juli 1880 in Neufra geboren worden ist.

Siegfried Lorch geht davon aus, dass in Ermangelung männlicher Verwandter der Bub aufgrund seines Geburtsdatums den Namen ebendieses Heiligen bekommen hat. Natürlich wollte Annemarie Lorch nun auch wissen, ob es noch Familienmitglieder des Gualbert Wetzel gibt. Die Hobbyforscherin verfolgte den Stammbaum bis ins Jahr 2007, in der die Letzte der örtlichen Wetzel-Linie verstarb.

Nicht nur die Tragödie um den jungen Mann, der mit rund 200 seiner Kameraden in einem sinnlosen Gemetzel im Winterbergtunnel verschüttet worden ist, beschäftigt die 63-Jährige. „Wie wird es denn der Mutter ergangen sein, die jahrelang auf die Rückkehr des Sohnes gewartet hat?“ Damals habe es für alleinstehende Frauen keinerlei Absicherung gegeben, der einzige Sohn war im Grunde die Lebensversicherung der Maria-Magdalena Wetzel, die im Januar 1941 starb.

Mit den Geschehnissen am Winterberg haben sich derweil etliche in- und ausländische Medien befasst, wussten die Lorchs. Denn der Stollen, der für fast 200 badische Soldaten durch einen Granateneinschlag zum Massengrab wurde, ist erst jüngst nach über 100 Jahren wiederentdeckt worden. Nach dem Krieg ist der Tunneleingang nicht mehr gefunden worden, weil Bomben- und Granateneinschläge den Boden der Landschaft an der Aisne im Osten Frankreichs stark verändert hatten.

Hier, nördlich des Städtchens Craonne, hatten Angehörige des Reserve-Infanterie-Regiments 111, zu der Johannes Gualbert Wetzel und weitere Männer aus Südbaden gehörten, einen Tunnel in einen Hang gegraben, der für sie zur tödlichen Falle wurde. Nur drei dieser Männer konnten sich aus dem verschütteten Stollen befreien, alle anderen erstickten durch die Rauch- und Gaswolken, die sich durch die Explosion der dort gelagerten Munition in dem zugeschütteten Raum ausbreiteten.

Seit einem Jahr ist der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VdK) und die französische Partnerorganisation dabei, die Fundstelle vor Raubgräbern zu sichern. In diesem Frühjahr sollen weitere technische Untersuchungen durchgeführt werden, wobei die Risiken durch Munitions- und Sprengstoffreste berücksichtigt werden müssen, die durch Bodenbewegungen ausgelöst werden können.

Wenn die Untersuchungsergebnisse vorliegen, werden der VdK gemeinsam mit der Partnerorganisation und den Verantwortlichen der Gemeinde über die Zukunft des Winterbergtunnels entscheiden, lässt der VdK über eine Pressemitteilung wissen. Vielleicht können dann noch weitere Schicksale von damals vermissten Soldaten aus der Region geklärt werden, ist die Hoffnung von Annemarie und Siegfried Lorch.