Die Sprache der Blumen

Am Freitag, 8. Juli, findet von 16 bis 20 Uhr ein Café de la Rose in den Historischen Gärten in Neufra statt – mit dem Namen „Kunst im Garten“. „Blumen haben ihre eigene Sprache“, heißt es in der Pressemitteilung. So habe auch die Königin der Blumen, die Rose eine besondere Bedeutung im Leben. Die Rose sei Thema von Künstlern, Malern, Fotografen und Dichtern.

Zu „Kunst im Garten“ laden Alla und Julia Städler vom Atelier Städler, Daniela Schöpfer vom Federseeatelier und Bogdan Kotik, ein ukrainischer Kunstmaler mit ihren Bildern und Werken ein. Im Café Dornröschen gibt es außerdem Kaffee und Kuchen.