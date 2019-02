Der Schultes und das Pfefferspray

Trotz seines autoritären Auftretens als Ortspolizist hat Neufras Bürgermeister Reinhard Traub am schmotzigen Donnerstag keine Chance gegen die närrische Übermacht der Burgnarren gehabt und musste sich schließlich geschlagen geben. Der neue Zunftmeister Sven Nitsche und Vizezunftmeister Marco Wolf ließen keinen Zweifel an der Herrschaft für die nächsten Tage aufkommen.

Ihre Machtdemonstration trugen die Narren in Reimform vor. Dabei zogen sie unter anderem in Betracht, dass es Bürgermeister Traub war, der beim Ringreffen in Harthausen mit Pfefferspray hantiert hatte – schließlich sei er ja gebürtiger Harthauser. Doch das konnte der Schultes so natürlich nicht stehen lassen. Er ermittelte als Dorfbittel persönlich in Sachen „Pfefferspray-Spinners“ und wollte diesen mittels Scan-Analyse überführen.

Nach dem Rathaussturm gab es eine Stärkung im Bürgerstüble, ehe der Kindergartenbesuch und die Schülerbefreiung folgten. Der Narrenwurm zog anschließend zum Dorfplatz. Am Nachmittag herrschte buntes Treiben in der Besenwirtschaft in der Zehntscheuer, beim Narrentratsch im Pfarrheim und später auch im Clubheim des Motorradclubs. Nach dem Platzkonzert durch die Bloggoischter tagte das Nuiframer Narragriicht und das fröhliche närrische Treiben ging überall weiter.