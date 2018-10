Der Musikverein Neufra feiert sein 18. Kirbefest

Im 125. Vereinsjahr hat der Musikverein Neufra bei seinem 18. Kirbefest in der Turn- und Festhalle großartigen Zulauf erfahren. Viele Besucher kommen und lassen sich die beliebte Schlachtplatte schmecken. Auch das Kuchen-Buffet am Nachmittag wird stark nachgefragt, die köstlichen hausgemachten Kuchen und Torten werden gern nach Hause genommen. Markus Schwandt strahlt vor der Festhalle – unzählige Kinder tummeln sich in der Hüpfburg, andere stehen Schlange beim Kinderschminken und lassen sich phantasievoll bemalen. „Für uns ist es ganz wichtig, dass die Kinder mitkommen. So bekommen sie schon etwas mit von der Festatmosphäre und guten Stimmung beim Musikverein“ erklärt der Vorstandssprecher aus dem Team von Michael Heinzelmann. Beim Kirbefest spielen die Musiker aus Senden-Aufheim „Alfred und seine Musikanten“ – die Kapelle kommt mit ihren 22 Musikanten beim Publikum an. Beifall erklingt zwischendurch immer wieder, begleitet vom Klatschen, Schnippeln und Nicken der Zuhörer. Alfreds böhmische Blasmusik gefällt dem Publikum ebenfalls. Die Musiker des Musikvereins Gauselfingen und des Musikvereins Inneringen lassen das Kirbefest ausklingen.

Sorgen macht dem Vorstandsteam die leicht schwächelnden Teilnehmerzahlen an den Probeabenden. Zahlreiche Studenten und Schichtarbeiter gehören zu den Mitgliedern, die nicht jedes Mal zur Probe kommen können.

Der „harte Kern“ ist zwar meist mit ungefähr 15 Personen anwesend, bei den vielfältigen, auch schulischen Interessen und Möglichkeiten können nicht alle Wünsche erfüllt werden. Außerdem wird es dieses Jahr kein Theaterspiel geben: Zum Start der Probetermine waren nicht genügend Laientheaterspieler anwesend. Über die Wintermonate soll eine neue Initiative gestartet werden, um für den Musikverein Neufra neue Musikanten zu werben. Interessierte können sich schon jetzt bei Michael Heinzelmann und Markus Schwandt melden.