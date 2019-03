Dem Musikverein Neufra droht das Aus

Schwankender Probenbesuch, Mitgliederschwund bei der Jugend und offene Vorstandsposten: Der Musikverein Neufra sieht sich mit schweren Zeiten konfrontiert. Bei der Hauptversammlung am Freitagabend konnte beispielsweise kein Nachfolger für den Vorsitzenden Markus Schwandt gefunden werden, der sich nach seiner sechsjährigen Amtszeit nicht mehr der Wiederwahl stellte. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 10. Mai soll jetzt entschieden werden, wie es weitergeht – im schlimmsten Fall steht der Verein vor dem Aus.

Nach der zuvor durchgeführten Entlastung der Führungsriege fungierte Neufras Bürgermeister Reinhard Traub bei der Hauptversammlung als Wahlleiter. Allerdings gestaltete sich die Wahl schon zu Beginn schwierig: Dirigent Michael Heinzelmann erklärte sich zwar dazu bereit, den Vorsitz zu übernehmen, allerdings wollte auch niemand für den Posten des Stellvertreters kandidieren. Einige andere Funktionsträger hingegen erklärten ihre Bereitschaft, sich weiterhin im Vorstand zu engagieren – mit Ausnahme von Schriftführer Marvin Leuze.

Infolge der vakanten Positionen fassten die Musiker schließlich den Beschluss, die Wahl auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 10. Mai zu vertagen. Sollte bei diesem Termin kein vollzähliger Vorstand gewählt werden können, so muss der Verein im Notstand geführt oder als letztes Mittel aufgelöst werden. Mit den Worten „Mir blutet das Herz“ kommentierte Michael Traub diese Angelegenheit. In Anbetracht der Situation erklärte er sich dazu bereit, den Verein als Notvorsitzender zu führen und als Musiker auszuhelfen, worauf er spontanen Beifall der Mitglieder erhielt. Infolge dessen erklärten sich spontan 16 Musiker dazu bereit, im Verein zu bleiben und weiterhin zu spielen.

Michael Heinzelmann richtete den Blick auf das vergangene Jahr und fand dabei ermahnende Worte über den „schwankenden Probenbesuch“ einiger Musiker. Zu 49 Proben und Auftritten seien lediglich 20 aktive Musiker erschienen, so der Dirigent. Auch habe die Jugendkapelle mit Mitgliederschwund zu kämpfen, ergänzte Jugendleiter Sebastian Leuze. Er informierte die Versammlungsteilnehmer aber auch über zwei Jugendliche, die sich noch in der Ausbildung befinden und in der Vorgruppe der gemeinsamen Jugendkapelle in der Nachbarschaft gut integriert sind.

Das Kirbefest ist der Höhepunkt

Positiv fiel Markus Schwandts Jahresrückblick aus. Der scheidende Vereinsvorsitzende erinnerte an das 125-jährige Jubiläum, während Schriftführer Marvin Leuze von 16 durchgeführten Terminen berichtete. So spielten die Musiker beispielsweise beim Maibaumaufstellen in Freudenweiler und zur Einweihung des Eisenbahnlehrpfads im Mai vergangenen Jahres am Bahnhof in Neufra. Darüber hinaus erbrachten die Musiker ihren musikalischen Beitrag an Fronleichnam bei der Hochbergkapelle und umrahmten das 50-jährige Bestehen des örtlichen Deutschen Roten Kreuzes sowie das Dorffest im Juli. Den Höhepunkt aber bildete das Kirbefest im Oktober, bei dem die Musiker in bester Laune zur Unterhaltung beitrugen. Zum Ausklang des Jahres spielte der Musikverein an Heiligabend in der Hochbergkapelle.

Zu den Regularien der Hauptversammlung gehörte auch der positive Kassenbericht von Bernd Türk, der ohne Fehl und Tadel geführt und vom Kassenrevisor geprüft worden war.