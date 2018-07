Das Fest ist für die Dorfgemeinschaft da

Alle zwei Jahre findet in Neufra das beliebte Dorffest beim Gewerbepark hinter dem Rathaus statt. Am Samstag, 21. Juli, wird um 18 Uhr mit dem Einzug der Kindergarten- und Grundschulkinder das Fest eröffnet. 26 Vereine und Organisationen legen sich ins Zeug für gute Unterhaltung, interessante Spiele, erlesene Speisen und Getränke zu sorgen.

Zum Start folgt ein großer Luftballonstart, anschließend folgen Vorführungen der Kindergartenkinder, der Grundschulkinder und mit dem Tanz der Seniorentanzgruppe. Unzählige bunte Luftballons gehen auf die Reise – der Ballon, der die weiteste Entfernung zurückgelegt hat, wird zum Gewinner gekührt.

Während einige Besucher Schlemmen und sich mit den vielen Besuchern ins Getümmel stürzen, geben sich andere Besucher dem Tanz und der Unterhaltung hin. Neben dem Basteln und Spielen können sie aber auch aber auch Cocktails genießen.

Am Sonntag, 22. Juli, beginnt der Festgottesdienst in der Pfarrkirche um 10.15 Uhr unter Mitwirkung des Chors „Impuls“. Traditionell unterhält der Musikverein Neufra die Gäste beim Frühschoppen. Zum Mittagessen haben sie die Wahl zwischen dem Hähnchenwagen vom Tennisclub oder dem Imbisswagen vom Skiclub. Ergänzend dazu bieten verschiedene Vereine auch besondere regionale Spezialitäten an.

Ausstellungen im Rathaus

Musikalische Unterhaltung und Tanzvorführungen sorgen für Abwechslung. Bis 15.30 Uhr läuft der Losverkauf zur Tombola. Die Quizfrage lautet: „Wie hoch war das Gesamtalter aller 1852 Einwohner von Neufra und Freudenweiler zum Stichtag 31. Dezember 2017?“ Der Lospreis beträgt ein Euro. Um 17 Uhr werden die Gewinner des Schätzwettbewerbs und die Ziehung, der mehr als 80 Preise, aus allen Losen vorgenommen.

Im Obergeschoss des Rathauses gibt es am Sonntag weitere Angebote: Eine Kunstausstellung und zwei lokalhistorische Ausstellungen bieten viele Informationen. Unter dem Künstlernamen „Malajoni Kunst dagegen“ zeigen Anja David und Hannes Bozic aus Neufra „Kunst, die aufrüttelt und zu Fragen reizt“. Anja David zeigt künstlerische Ästhetik in Gipsfiguren und Bildern, Hannes Bozic (67) startete seine zweite Laufbahn in Neufra. Er ist Künstler, Physiotherapeut und Soziologe. Er will aufrütteln und zum Nachdenken anregen – Widerspruch ist erwünscht.

Erwin Sessler (75) kam als Techniker in seiner Jugend nach Winterlingen-Harthausen und hat viel heimatliche Historie aufgearbeitet. Als Bautechniker war er der jüngste Mitarbeiter beim Bau des Albstollens für die Bodensee-Wasserversorgung. Seine Aufgabe war die Vermittlung zwischen sieben Baufirmen in der Region bei der Oberbauleitung der AG Albstollen in Neufra auf der damals größten Baustelle Europas. Bilder zeigen die Meisterleistung des Leitungsbaus durch den Zollerngraben und geben Auskunft über die Lage der Erdbeben-Schwerpunkte. In einem zweiten Bereich zeigt er Informationen zum geplanten Militärflughafen Birkhof, die Bemühungen um vernünftige Regelungen zum Erhalt der Gallusquelle und weitere bedeutsame Aktionen.

Die vorgesehene Einführungen zu den Ausstellungen: Um 13.15 Uhr Erwin Sessler - Einführung vom geplanten Militätflughafen – Birkhof bis zum Bau des Albstollens vor 50 Jahren – anschließend Filmvorführung über die Bodensee-Wasserversorgung. Um 14.15 Uhr Anja David und Hannaes Bozic – Einführung in die Kunstausstellung „Fegefeuer“. Wiederholung der beiden Präsentationen sind jeweils um 15 Uhr geplant.