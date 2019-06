Das älteste Fahrzeug ist über 100 Jahre alt

Mehr als 200 fahrende Unikate sind am Wochenende bei der Oldtimer- und Showcar-Präsentation in Neufra von den Zuschauern bestaunt worden. Die zweite Auflage der Veranstaltung im Gewergebiet in der Gammertinger Straße war ein voller Erfolg, auch, weil das Wetter mitspielte und die Fahrzeugliebhaber nach Neufra lockte.

Da blieben die Münder der zahlreichen Besucher und Teilnehmer teilweise offen beim Anblick der vielen Oldtimer und teilweise komplett umgebauten, gestylten und getunten Fahrzeuge der Showcar-Arena. Stilgerecht wurden diese auf dem roten Teppich präsentiert. Die unkomplizierte Vorgehensweise mit der Ausgabe eines Anmeldezettels bei der Einfahrt machte es den Fahrzeugbesitzern leicht und lockte viele von ihnen kurzfristig zu der Veranstaltung.

Fahrzeuge und ihre Halter versprühen besonderen Charme

Das Freigelände bot eine Parade von mehr als 200 einzigartigen Fahrzeugen auf zwei, drei oder vier Rädern, mit oder ohne Dach. Jedes einzelne versprühte dabei seinen besonderen Charme – ebenso wie die Fahrzeughalter, die ihre Kleidung und Frisuren oftmals an ihre Fahrzeuge angepasst hatten. „Da sind wieder richtig abgefahrene Karren dabei“, sagte Heiko Borkowsky vom Motorradclub Neufra.

Die im Vorfeld ausgewählten Fahrzeuge der Showcar-Arena, die mindestens 20 Jahre alt sein mussten, boten einen sensationellen Anblick, was mit Chrom, Leder und Tausenden Zubehörartikeln aus einem Fahrzeug zu machen ist. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Abstimmung für das „Best of VIP“ einen komplett umgebauten VW Derby aus Konstanz zum Sieger kürte. Das Fahrzeug hatte ständig eine Menschentraube um sich, die sich an den vielen glänzenden Teilen, Emblemen und Accessoires erfreute.

Auch Motorräder beeindrucken die Besucher

Aus Ofterdingen war ein Motorradfreund angereist, der sein Zweirad „Nautilus“ mit Harley-Motor komplett mit Leder verkleidet hatte und für viel Aufsehen sorgte. „Das ist einfacher zu putzen, ich brauche bloß eine Dose Bienenwachs“, erklärt der Biker und gab den wissbegierigen Besuchern gerne Auskunft. Zum Schmunzeln war die stilgerechte Ablage mit Wackeldackel, Klopapierrolle im gehäkelten Etui und einer Ausgabe des Playboys aus dem Jahr 1979 im Heck eines Einser-Golfes.

Kultige VW Bullis, Mercedes S-Klassen der ersten Serie oder amerikanische Cadillacs, Buicks und Chevrolets reihten sich in Neufra aneinander. Werner Beck aus Winterlingen mit seinem Ford-Rennwagen, Baujahr 1928, ließ auch schon mal ein Kind in sein aufsehenerregendes Fahrzeug sitzen. Bei der Händlermeile wurden die Besucher bei gut 15 Anbietern fündig, um ihrem geliebten Vehikel noch mehr Glanz zu verleihen.

Für die Exoten gibt es von der Jury Pokale

Marcus Tress von den Schrauberfreunden der „Garaasch Nuifra“, und Armin Dietmann, Vorstand des Motorradclubs nahmen die Prämierung für weitere Exoten vor, beispielsweise der älteste Fahrer, das älteste Auto (Ford Modell T 1915), das älteste Motorrad (Ardie 1930), der größte Club (Oldtimer Stammtisch Alb-Lauchert mit 30 TN) oder die weiteste Anreise (Thurgau/Schweiz) erhielten einen Pokal. Dank der leer geräumten Halle, die von Bernhard Acker für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt wurde, und dank der vielen Helfer von der Garaasch und vom Motorradclub stand der abendlichen Rockabilly Party mit den beiden Livebands „Gentlemen´s Riot“ und „The Booze Bombs“ nichts mehr im Wege.