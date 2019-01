Daimler-Chrysler prallt gegen VW

Rund 5000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag, 24. Januar, gegen 10 Uhr in der Bergstraße ereignet hat. Ein 24-jähriger Fahrer eines Daimler-Chrysler war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er auf der dortigen Gefällstrecke vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet. Er prallte anschließend gegen den VW eines entgegenkommenden 78-jährigen Mannes, so die Polizei.