Coronavirus: Schule bleibt am Mittwoch vorsichtshalber geschlossen

Zwei Frauen aus Neufra sind am Montagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. Folgen hat diese Diagnose aber nicht nur für die beiden Betroffenen: Weil zwei Kinder die Fehlatal-Grundschule in Neufra besuchen, bleibt diese am Mittwoch geschlossen. Wie das Sigmaringer Landratsamt mitteilt, kann der Schulbetrieb am Donnerstag aber wieder wie gewohnt stattfinden.

Am Dienstagnachmittag hatte die Behörde die beiden neuen Corona-Fälle öffentlich gemacht. Damit vermeldete sie den dritten Corona-Patienten im Landkreis Sigmaringen: Am Mittwoch vergangener Woche informierte das Landratsamt über die Erkrankung eines 49-jährigen Mannes aus Bad Saulgau. Dieser hält sich seit seiner Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol zu Hause auf.

Auch in den beiden jüngsten Fällen aus Neufra gibt es laut Landratsamt „offenbar Verbindungen zu Südtirol“. Beiden Patientinnen gehe es aber gut, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung vom Dienstagnachmittag. Sie zeigten lediglich leichte Symptome, eine Behandlung im Krankenhaus sei nicht nötig. Die beiden Mütter hätten nicht mit schweren Krankheitssymptomen zu kämpfen und befänden sich bereits auf dem Weg der Besserung.

„Wir stehen mit den Familien in engem Kontakt“, wird Dr. Susanne Haag-Milz, Leiterin des Gesundheitsamts, in der Pressemitteilung des Landratsamts zitiert. „Trotz des ersten Schrecks sind die Reaktionen durchweg besonnen. Nach Bekanntwerden des Testergebnisses am Montagabend seien umgehend die Ermittlungen angelaufen, um gezielte Empfehlungen zu geben.

Die beiden betroffenen Familien bleiben nun 14 Tage lang zu Hause. Die zwei Kinder, die die Fehlatal-Grundschule in Neufra besuchen, wurden negativ auf das Coronavirus getestet. Am Freitag hatten sie zum letzten Mal die Schule besucht. „Da die Testergebnisse der Kinder erst am Dienstagnachmittag vorlagen, wurde die Schule vom Gesundheitsamt am Vormittag informiert, die Kinder präventiv am Mittwoch zu Hause zu lassen“, schreibt das Landratsamt in seiner Mitteilung. Damit hätten noch alle Schüler informiert werden können. „Da die Neufraer Grundschule aus vier Klassen besteht und die Klassen zum Teil gemeinsam unterrichtet werden, war eine engere Eingrenzung nicht möglich.“ Da die Kinder der infizierten Mutter zwischenzeitlich negativ getestet wurden, könne die Schule ihren Betrieb am Donnerstag wieder aufnehmen.

„Es gibt aktuell keine Hinweise darauf, dass sich andere Kinder angesteckt haben“, ergänzt Tobias Kolbeck, Pressesprecher des Landratsamts auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Bei der Schließung der Schule handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil die Testergebnisse noch nicht feststanden.“

Als erfreulich bezeichnet das Landratsamt die gute Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern im Landkreis Sigmaringen und den Arztpraxen. Um die medizinischen Versorgungsstrukturen zu entlasten, werde an der Planung eines Testzentrums gearbeitet, heißt es in der Pressemitteilung. Das scheine sich in anderen Landkreisen zu bewähren. Wo das Testzentrum eingerichtet wird, steht nach Angaben von Tobias Kolbeck noch nicht fest. „Wir suchen einen zentralen Standort im Landkreis“, sagt der Pressesprecher. Gut vorstellen kann sich das Landratsamt eine Containerlösung auf einer Freifläche. Menschen könnten dort vorfahren und sich direkt testen lassen. Für die Bürger und die Mitarbeiter sei das die beste Lösung, so Kolbeck. Alternativ sucht der Landkreis nach einem geeigneten, beispielweise leerstehenden Gebäude für das Testzentrum.