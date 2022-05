Corona schränkte den Probebetrieb ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kommandant Wolfgang blickte bei der Versammlung der Feuerwehr Neufra auf die Jahre 2020 und 2021 zurück. Er bedankte sich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren. Durch die Corona-Pandemie sind zahlreiche Übungen ausgefallen, Schulungen und Seminare konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden. Zusammen mit dem DRK hat die Feuerwehr das Testzentrum in Neufra betrieben.

Zusammengefasst gab es in beiden Jahren 27 Einsätze. Im Frühjahr 2021wurde die Sanierung des Feuerwehrhauses gestartet. Geplant ist für 2022 die Einführung des Digitalfunks.

Mit den Berichten der Kommandanten Matthias Bitzer aus der Abteilung Freudenweiler und Volker Schick aus der Abteilung Neufra ging ein großer Dank an die Mannschaften für deren Unterstützung in den beiden Jahren. Die Jugendfeuerwehrwartin Jacqueline Hailfinger sprach ein großes Lob für die Jugendfeuerwehr aus und für deren bestandene Jugendflamme. Geehrt wurden 14 Jugenfeuerwehrmitglieder, die Ehrung entgegengenommen haben Marie Bitzer, Bendix Daikeler, Daniel Daikeler, Lukas Schmitz, Sven Wittner und Lias Heitl.

Bürgermeister Reinhard Traub bedankte sich bei der Wehr für die geleistete Arbeit und er nahm gerne zahlreiche Beförderungen und Ehrungen vor: Eine Ehrung für 50 Dienstjahre erhielt Winfried Daikeler, ihm wurde eine Urkunde mit Geschenkkorb überreicht, für 25 Dienstjahre wurde Joachim Rychlikowski geehrt.

Folgende Beförderungen wurden vorgenommen: Zur Feuerwehrfrau Selina Maier; zum Feuerwehrmann Rene Wurzinger, Tim Blender, Mark-Philipp Groß und Lukas Lieb. Zum Oberfeuerwehrmann Haiko Henkel und Bernd-Manuel Jekel; zum Hauptfeuerwehrmann Florian Henkel; zur Löschmeisterin Jacqueline Hailfinger; zum Löschmeister Jannick Herre.

Es erfolgten weitere Ehrungen durch den Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes Frank Seeger und des stellvertretenden Kreisbrandmeister Werner Stroppel.

Bernd Manuel Jekel, Patrick Halder und Tobias Henkel erhielten das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze, das Feuerwehrabzeichen in Silber erhielten Dieter Brill und Michael Dietmann für 15 beziehungsweise 25 Dienstjahre in der Feuerwehr. Die Kreisehrenspange erhielten Ralf Wittner und Daniel Abt.

Abschließend bedankte sich Kommandant Wolfgang Hack bei der Versammlung und forderte seine Kameraden auf, sich Gedanken über einen Nachfolger für seinen Posten zu machen.