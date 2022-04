Coole Beats und stimmungsvolle Schlager

Coole Beats am Freitag und eine stimmungsvolle Schlagernacht hat der FV Neufra für das diesjährige Open Air am 23./24. Juni auf die Beine gestellt. Im Waldstadion sorgen am Freitag die Jungs von DJ Beats aus der Region und die Newcomer von „HBz“ für Stimmung. Für Samstag verspricht der Fußballverein eine „Summernight-Party“ für Junge und Junggebliebene mit Markus Wolfahrt und seiner Alpin KG. Sängerin Linda Fäh wird den Abend eröffnen.

Schlager trifft Volksmusik

Markus Wolfahrt ist in Neufra kein Unbekannter. Schon beim Open-Air 2019 sorgte er mit seiner Alpin KG für mächtig Stimmung im Waldstadion. Alle Musiker der Band sind Meister ihres Fachs und haben ihre Instrumente teilweise an verschiedenen Musikhochschulen in Österreich studiert. Neben Wolfahrt, der singt und Trompete sowie Flügelhorn spielt, sind das Markus Kuen (Trompete, Posaune), Lenz Ganahl (Tuba, Bariton), Stefan Hörtnagl (Saxofon, Steirische); Manuel Stix (Schlagzeug), Thomas Tolloy (Gitarren) und Sebastian Hödl (E-Bass, Posaune). Gerade diese jungen Talente bringen ihre Frische, ihr immenses Können sowie ihre Liebe zum Brass, der traditionellen alpenländischen Volksmusik, dem Schlager und der Popmusik mit in die Songs des Debüt-Albums „Alpin KG“ ein. Das macht Spaß und wird auch live viele Freunde finden. Im Mittelpunkt steht Markus Wolfahrt. Bei der Alpin KG mischt er seine Heimatliebe mit dem Mut zum musikalischen Abenteuer, also Tradition mit aktuellen Musikströmungen. Resultat ist ein von Bläsern dominierter Schlager- und Popsound, den es in dieser Form noch nicht gab.

Miss Schweiz gibt sich die Ehre

Mit dabei ist am Samstagabend auch Schlagersängerin Linda Fäh. Sie stammt aus dem schweizerischen Dorf Benken/SG. Ihren Eintritt als Sängerin im Showbusiness gelang ihr nach dem Amtsjahr als Miss Schweiz 2009. Ihre drei zwischen 2014 und 2018 erschienen Alben heißen so, wie man sich Schlagertitel vorstellt: „Du oder keiner“, „Du kannst fliegen“ und „Herzschlag“ (alle beim Label Telamo in München veröffentlicht). Durch Auftritte in den ARD-Sendungen „Schlagerboom“ und „Adventsfest der 100 000 Lichter“, beide an der Seite von Florian Silbereisen, im „ZDF-Fernsehgarten“, der „ARD-Silvestershow mit Jörg Pilawa“ und im SRF hat man Schlagersängerin Linda Fäh auch im Fernsehen gesehen. 2021 veröffentlichte Linda Fäh drei Singles, Auskopplungen zu ihrem vierten Album, das Anfang Juli erscheinen soll.

Der Freitag im Waldstation ist für die Jungen und Junggebliebenen. HBz aka Nils & Niklas gehören zu den deutschen DJ- und Produzentensensation. Ihre Remixe und Originals wurden bislang über 350 Millionen Mal aufgerufen. Mit ihrem Sound von Bounce über Goa bis Hardstyle ist das Duo inzwischen von den Main Stages des Landes und aus den Airpods ihrer Fans nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem wöchentlichen Streamingformat „Home Clubbing“, dem inzwischen reichweitenstärksten DJ-Format aus deutschen Laden, versüßen sie ihren über 600 000 Youtube-Abonnenten den Tag. Ihre Singles „Deine Augen“, „Friday Night Lights“ oder „Cold as Ice“ werden millionenfach gestreamt. Ihre aktuelle Single „King Kong“ ist innerhalb kürzester Zeit mit Chartplatzierungen in den Top 100 Single-, TikTok-, Shazam- und MTV-Charts, zum Sommerhit des vergangenen Jahres geworden.

Alle Infos erhält man unter www.waldstadion-openair.de, auf Facebook und Instagram.