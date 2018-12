Chor Impuls spendet 2500 Euro an Hannas Familie

Über eine sehr große Spende in Höhe von 2500 Euro vom Chor Impuls haben sich Christian Schultze-Ahrens, Vater der schwerkranken zweijährigen Hanna Ahrens, freuen dürfen. Der Chor spendete den Erlös seiner beiden Adventskonzerte in Neufra und in Steinhilben. Hannas Papa durfte den symbolischen Scheck stellvertretend übernehmen, der Betrag wird auf das vom Trägerverein des Mehrgenerationenhauses Veringenstadt extra eingerichtete Spendenkonto für Hanna einbezahlt.

Die enormen Zusatzkosten, die der Familie aufgrund der Krankheit entstehen, vor allem für Verbandsmaterial und spezielle Arzneimittel, sollen helfen, dass die Familie nicht auch noch in eine finanzielle Schieflage gerät. Schultze-Ahrens war zuvor in Tübingen, wo seine Tochter und seine Frau momentan in der Kinderklinik sind. Er konnte die erfreuliche Nachricht überbringen, dass es seiner Tochter den Umständen entsprechend gut gehe und sie die Knochenmarktransplantation, die in der vorangegangenen Woche stattgefunden hatte, bisher gut vertrage.

Der siebenjähriger Bruder Janne konnte für seine Schwester Hanna die Stammzellen spenden.