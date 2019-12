Chor „Impuls“ spendet 1800 Euro an den Verein „Feuervogel“

Der Neufraer Chor Impuls, der bei zwei Adventskonzerten Geld für einen guten Zweck gesammelt hat, spendet 1800 Euro an den Verein „Feuervogel“. Der im Zollernalbkreis und darüber hinaus gut vernetzte Verein wurde vor 25 Jahren in Balingen gegründet und setzt sich für Vorbeugung, Beratung, Unterstützung und Hilfe bei sexueller Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungen ein.

Der Verein ist Träger der Informations- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt in Balingen, an die sich Betroffene, Angehörige und Ratsuchende wenden können. Als Ansprechpartner stehen ihnen Erziehungswissenschaftler, Heil- und Diplompädagogen, Ärzte und Psychologen zur Verfügung. Außerdem leistet der Verein Hilfe in der Präventionsarbeit mit Angeboten an Schulen und Kindergärten, Workshops und Informationsveranstaltungen.

Die beiden Vereinsvertreterinnen Christine Wasner-Gölz und Maria Jensch-Wiget bedankten sich für die großzügige Spende. „Der Bedarf an Beratung ist enorm, auch in unserer vermeintlich behüteten ländlichen Gegend“, sagten sie. Im vergangenen Jahr wurden 61 Präventions- und Informationsveranstaltungen an Schulen und Kindergärten durchgeführt. Hinzu kamen Fortbildungen bei Vereinen.

Aufgrund des beruflichen Kontakts von Chormitglied Gordana Rempe erfuhr der Chor vom Verein „Feuervogel“ und entschied sich dafür, diesem den Erlös aus seinen beiden Konzerten zugute kommen zu lassen.