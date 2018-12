Chor Impuls gibt beeindruckendes Konzert

Es ist den knapp 50 Sängern vom Chor „Impuls“ erneut gelungen, die Zuhörer der voll besetzten St. Mauritiuskirche auf einen musikalischen Ausflug in besinnliche und tiefgründige Gefilde mitzunehmen, aber auch der leichte und beschwingte Part des Konzertes kam beim Publikum sehr gut an. Die von Chorleiterin Regina Schosser zusammengestellte Literatur begeisterte durchweg.

Der singende Einzug der Chormitglieder „Vater deine Liebe“ kam gänzlich ohne Bandbegleitung aus und schloss sich im Altarraum zu einem harmonischen und stimmgewaltigem Klangkörper zusammen. „Mutig komm ich vor den Thron“ lautete das nächste passende Stück, welches den konzertanten Abend eröffnete. Anschließend begrüßte Verena Krause die Besucher mit eindrücklichen Gedanken zum Thema „Frei“.

Sie wählte sinnbildlich die Geschichte von Kain und Abel und sprach von den Ängsten, Bedrohungen und Nöten, von denen wir Menschen getrieben werden und stellte dabei die christliche Botschaft von Jesus in den Mittelpunkt. Ihre finale Aussage „Wir haben immer die Wahl. Wir sind frei“ wurde mit dem sich anschließenden gesungenen Kirchenlied „Vater Unser“, welches Jesus uns gelehrt hat, sehr intensiv unterstrichen. Voller Ehrfurcht verschmolzen die verschiedenen Stimmlagen zu einem würdigen Gebet ineinander. Der weitere Konzertabend bot eine sorgsam ausgewählte Mischung aus Besinnlichem mit zahlreichen, unter die Haut gehenden Soloeinlagen wie beispielsweise „Wonderwall“, „Night of Silence“, „Sunrise“, „Winter Wonderland“ und zum Auszug „Vater deine Liebe“.

Der Chor ist dabei in der glücklichen Lage, mit Frank Acker, Martina Geist, Frank Geist, Diana Ott, Josefa Roth-Schmischke und Melanie Türk gleich mehrere hervorragende Solisten in seinen Reihen zu haben. Ebenso die begleitende Band mit Heiko Borkowsky, Ralf Ritter und Gian-Marc Ulmer. Dezent im Hintergrund begleitend oder auch mal dominant mit Gitarrenriffs erhielt jedes Lied das begleitende I-Tüpfelchen, auch dank der Regelung der Technik durch Ferdi Riester. Ein besonderes Lob galt Ralf Ritter, der die letzten vorbereitenden Proben und das Dirigat des Konzertes übernahm, da Regina Schosser aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste.

Wie jedes Jahr werde der Großteil des Spendenerlöses einem guten Zweck zugeführt. Die an Leukämie erkrankte zweijährige Hanna wurde daher vom Chor ausgewählt. Alexandra Hepp vom Trägerverein des Mehrgenerationenhauses Veringenstadt, wo das Spendenkonto für das schwerkranke Kleinkind eingerichtet ist, erklärte die tragische Geschichte der kleinen Hanna und bedankte sich herzlich für die Spendenbereitschaft. Das Konzert wird wiederholt: Am Sonntag um 19 Uhr in der St. Pankratius in Steinhilben.