Chor Fatal feiert 20-jähriges Bestehen

Zu seinem 20-jährigen Chorbestehen sucht der Chor Fatal noch freiwillige Gast-Sänger und Sängerinnen. Mit dem Spendensong „We are the world“ wird die Behindertenarbeit des Biberacher Vereins fib gefördert. Das große Finale und die Scheckübergabe finden beim „fatalen Chorfestival“ am Samstag, 26. Oktober, statt. Beginn ist um 20 Uhr in der Donauhalle in Neufra, Einlass ab 19 Uhr.

„Wir wünschen uns bei unserem Jubiläum eine prall gefüllte Bühne“, sagt Abteilungsleiter Patrick Schocker. Denn für jede Gast-Sängerin und jeden Gast-Sänger, der auf der Bühne steht, spenden regionale Firmen und auch private Spender einen selbst definierten Betrag für den Verein fib. Der Biberacher Verein steht für die familienunterstützende integrative Behindertenarbeit.

Zu seinem Jubiläum hat sich der Chor Fatal unter der Leitung von Michael Kniele und Kristina Walser deshalb ein ganz besonderes Programm einfallen lassen: Neben neu einstudierten Hits dürfen sich die Besucher auch auf einige Männersolos freuen. Außerdem wird es auch Ohrwürmer und bekannte Hits aus der 20-jährigen Chor Fatal-Geschichte zu hören geben. „Eine wirklich vielseitige Mischung, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat“, verspricht Chorleiter Michael Kniele.

Einer der zahlreichen Höhepunkte wird auch der Gastauftritt des Gemischten Chors aus Neufra sein, der unter der Leitung von Michael Kübeck zum ersten Mal als Gast beim Chorfestival auftritt. So dürfen sich die Zuhörer unter anderem auf den gedankenreichen Hit „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg freuen. Natürlich darf beim Chor Fatal nach dem Konzert auch der gemütliche Teil nicht zu kurz kommen. Hierfür stehen Cocktail-Bar, Biertheke sowie Snacks aus der Küche bereit.