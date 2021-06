Bürger fühlen sich im Wald beobachtet

Groß ist das Interesse der Jäger an der jüngsten Sitzung des Neufraer Gemeinderats gewesen. Denn auf der Tagesordnung stand die Beratung über den Einsatz von Wildtierkameras in den Jagdbögen der Jagdgenossenschaft Neufra.

Aufgrund von zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung über ungewolltes Fotografiertwerden beim Waldspaziergang hatte Bürgermeister Reinhard Traub seine Jagdpächter schriftlich aufgefordert, angebrachte Kameras umgehend zu entfernen, was ebenso umgehend zu Reaktionen der Jägerschaft führte. Als deren Sprecher erwies sich Gemeinderat und Jäger Felix Conzelmann, dem das Ratsgremium trotz Befangenheit erlaubte, seine Meinung zu äußern. Der Einsatz von Wildtierkameras befinde sich in einer rechtlichen Grauzone, befand der Bürgermeister, der damit die Wortwahl des Geschäftsführers des Landesjagdverbands Baden-Württemberg, Martin Bürner, übernahm. Den hatte Conzelmann fünf Tage nach Erhalt des Schreibens vom Bürgermeister per Mail in dieser Sache kontaktiert. Bürners Antwort formulierte unter anderem den Zwiespalt zwischen datenschutzrechtlichen Vorschriften, dem Recht am eigenen Bild und dem Unterlassungsanspruch, gegen seinen Willen gefilmt oder fotografiert zu werden. Demgegenüber stehe die Pflicht der Jagdberechtigten und Wildtierschützern zum Wildmonitoring, um beispielweise bei der notwendigen Schwarzwildbejagung Wildschadensbegrenzung und Prävention gegen die Afrikanische Schweinepest zu leisten. „Hier behindern sich zwei Gesetze gegenseitig“ hielt Traub fest und betonte mehrfach, mit allen Beteiligten einen runden Tisch zu suchen, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Im Vorfeld hatte Conzelmann im Namen der Jägerschaft einen Neufraer Bürger und Jäger namens Joachim Lampe, dessen Jagdrevier allerdings außerhalb der Jagdgenossenschaft liegt, beauftragt, sozusagen als „Neutraler“ über die rechtliche Sachlage zu informierten. Der erwies aber sowohl den anwesenden Jägern als auch den Räten einen Bärendienst, denn er überzog die Anwesenden mit einem, man kann es nicht anders nennen, Redeschwall, der von Paragrafen und rechtlichen Hinweisen bezüglich des Tun und Lassens im Wald nur so strotzte.

Zuhörer und Protokollanten waren schlicht überfordert, das Gesagte aufzunehmen, zumal das enorme Sprechtempo des Redners ein Verarbeiten gar nicht zuließ. Auch dessen Auftritt, mit Aktenordner und Gesetzbuch unterm Arm, ließ eher an ein Plädoyer zu Lasten des Angeklagten denken, als an neutrale und sachliche Informationen.

Ratsmitglied Ingo Scharberger sagte dazu: „Kann es sein, dass wir hier nur eine Richtung hören?“ wollte er wissen und stellte konsterniert fest: „Wir wollten keine rechtliche Abhandlung hören!“ Scharberger hielt dem Redner Einseitigkeit, Unsachlichkeit und eine gewisse Beeinflussung vor, denn dieser hatte gleich zu Beginn seiner Rede betont, Recht studiert zu haben.

Conzelmann hatte in einem Gespräch mit dieser Zeitung eingeräumt, dass das so nicht geplant war, deshalb habe er im Nachgang der Sitzung mit Traub noch ein klärendes Gespräch geführt. „Auch ich möchte keine Spaltung und keine verhärteten Fronten“, sagte er, „denn das nützt niemandem!“

Der Bürgermeister hob noch einmal hervor, dass er auf Beschwerden der Bürger reagieren müsse, die sich überwacht glauben. Seiner Ansicht nach hängen derweil zu viele der Kameras im Wald, die nicht nur auf Kirrungsplätze gerichtet sind, sondern auf Wege. Zudem hingen manche so hoch, dass Personen identifiziert werden könnten. Er riet dazu, sie höchstens auf Kniehöhe aufzuhängen. So sei eine Personenerkennung nicht möglich, die Beobachtung des Wildes sehr wohl. Auch sollten die Bereiche mit Kameras durch Schilder gekennzeichnet werden. „Falls ich beim Waldspaziergang mal austreten muss, will ich dabei nicht fotografiert werden“, brachte es ein weiteres Ratsmitglied auf einen prekären Punkt. Um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, will Traub sowohl die Mitglieder der Jagdgenossenschaft einladen als auch den Kreisjagdverband, die Forstleute und eventuell auch die Waldbesitzer, denn die wüssten in der Regel auch nicht, wo Kameras in ihrem Wald hängen.