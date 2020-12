Brücke über die Fehla wird gesperrt

Bei der regelmäßigen Überprüfung der Brücken in Gemeindeeigentum haben sich bei der Fußgängerbrücke über die Fehla beim Steinharter Gässle in Neufra erhebliche Mängel dargestellt. Sie wird daher aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Dies eröffnete Bürgermeister Reinhard Traub dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Insgesamt gibt es sechs Brücken auf Neufraer Gemarkung, die regelmäßig der fachlichen Überprüfung durch ein Ingenieurbüro unterzogen werden. Dabei wurde die Fußgängerbrücke, die von Kirchgängern, Schülern und vielen Passanten frequentiert wird, als gefährlich eingestuft. Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Unfällen aufgrund des maroden Zustands wird die Gemeinde den Übergang demnächst absperren. Direkt neben dem Steg ist eine Brücke über die Fehla, die allerdings in Privatbesitz ist. Es ist die einzige Zufahrt des Inhabers, um mit dem Auto zu seiner Garage zu kommen. Bürgermeister Reinhard Traub erklärte, dass er mit dem Brückeninhaber aktuell Gespräche führe, sodass diese Brücke für die Dauer der Sanierung der Fußgängerbrücke von der Öffentlichkeit benutzt werden darf. So könnte das Steinharter Gässle, das im Gemeindeeigentum ist, weiter als Zuweg von der Hohenzollernstraße über die Bahnschienen bis zur Fehla und umgekehrt genutzt werden. Bürgermeister Traub zeigte sich zuversichtlich, dass die private Brücke für die Sanierungszeit vom Besitzer zur Verfügung gestellt wird.