Brand bei Wartung einer Photovoltaik-Anlage

Wartungsarbeiten an einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Unternehmens in der Wiesenstraße haben am Montag gegen 13.15 Uhr mutmaßlich zu ein Kurzschluss an einem Verteilerkasten geführt. Dadurch kam es laut Polizei zu einem Kabelbrand. Nachdem die Stromversorgung des Gebäudes getrennt worden war, konnte die Feuerwehr den Brand löschen, sodass sich der Schaden auf Büroräumlichkeiten im ersten Obergeschoss beschränkt. Die Gesamtsumme wird derweil auf etwa 50 000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen hat unter Beteiligung eines Gutachters der Versicherung die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.