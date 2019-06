Botanische Besonderheit ist bei Freudenweiler zu sehen

Der eher seltene weiße Wiesensalbei ist zurzeit auf einer Wiese bei Neufra-Freudenweiler zu finden.

Die botanische Besonderheit bildet einen wunderbaren Kontrast zum Blau des gewöhnlichen Salbei, dessen Wildstaude an Wegrändern oder nährstoffarmen Wiesen jetzt in voller Blüte steht. Die Hochflächen der Alb mit ihren kalkhaltigen und trockenen Böden sind ein idealer Standort für die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum eingewanderte Wiesenpflanze aus der Familie der Lippenblütler. Seit dem frühen Mittelalter wurde der Salbei als Heilpflanze verwendet und sogar sein deutscher Name wurde abgeleitet vom lateinischen Wort „salvare“, was heilen bedeutet.

Der Wiesensalbei blüht von Mai bis in den August hinein und verleiht vielen Albwiesen einen blauen Schimmer. Viele verschiedene Schmetterlinge und vor allem Hummeln sind mit ihrem Saugrüssel in der Lage, an den duftenden Nektar zu gelangen und die Lippenblüter zu bestäuben.