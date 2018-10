Borkenkäfer und Dürre bereiten Sorgen

Jörg Scham und Robert Hauser vom Fachbereich Forst des Landratsamts Sigmaringen haben im Gemeinderat Neufra über die Situation im dortigen Gemeindewald berichtet. Die Ergebnisse der Betriebsinventur zeigen größere Holzvorräte als bisher angenommen. Aktuell geben allerdings die Borkenkäfer-Gefahr und die anhaltende Trockenheit Anlass zur Sorge um den Wald.

Forstbezirksleiter Jörg Scham informierte über die wesentlichen Aufgaben im Fachbereich Forst: Deutlicher Niederschlagsmangel und anhaltende überdurchschnittliche Temperaturen bedeuten große Gefahren für geschwächte Fichten. Vom Borkenkäfer befallene Bäume müssen laufend entnommen und rasch aus dem Wald gebracht werden. Das Überangebot an Schadholz aus Fichtenbeständen bewirkt einen deutlichen Preisverfall. Beim Einschlag von frischem Fichtenholz sollte in diesen Zeiten deutliche Zurückhaltung geübt werden.

Fortbildungen für Förster

Fortbildungen für alle Forstwirte und Förster als Ersthelfer und Schulungen zur Pflanzenschutzsachkunde wurden abgehalten. Über die aktuelle Situation mit der Afrikanischen Schweinepest und einer Infektionsgefahr für Wildschweine wurde berichtet. Forstrevierleiter Robert Hauser plant auf den 654 Hektar Holzbodenfläche im Forstrevier Neufra einen um rund 1000 Festmeter reduzierten Einschlag: „Starke Fichten sind zu schade, um zu einem geringen Preis verkauft zu werden“, so der Förster und will dafür vermehrt Laubholz einschlagen.

Bilanz der vergangenen Jahre

Im Jahr 2017 mit dem finanziell höchsten Überschuss in den jüngsten Jahren (ein Plus von 116 113 Euro) mussten bereits 15 Prozent zufällige Nutzungen aufgearbeitet werden. In 2018 mussten zuerst rund 800 Festmeter Sturmholz und im Laufe des Jahres voraussichtlich etwa 2000 Festmeter Käfer und Dürreholz genutzt werden. In de Zwischenzeit treten Trockenschäden auch in Forstkulturen auf.

Für das kommende Jahr sieht die Planung 3500 Festmeter Holzeinschlag vor. Außerdem werden geplant: fünf Hektar Schlagpflege, 5800 Pflanzen setzen, fünf Hektar Jungbestandspflege, zehn Hektar Kulturflächen ausmähen, 450 Bäume ästen, 50 Kilometer Waldwege unterhalten. Aus inzwischen sechs Forstzäunen sollen Douglasien und aus zwei Zäunen auch Weißtannen als Wildlinge gewonnen werden.

Wegen des reduzierten Einschlags und den erhöhten Aufwendungen wird das finanzielle Ergebnis auf einen Überschuss von 25 000 Euro zurückgehen. Der Gemeinderat stimmte dem Plan für das Jahr 2019 mit einem reduzierten Hiebsatz und den angegebenen Planzahlen einstimmig zu.

Sobald die Ergebnisse der Betriebsinventur endgültig vorliegen und auch die Planungen für das nächste Jahrzehnt berechnet sind, wird der Gemeinderat über die neuen Vorschläge informiert und in das weitere waldbauliche und forsttechnische Vorgehen einbezogen.