Blühende Überraschung im Garten

Zunächst hätten sie die Staude in ihrem Garten gar nicht beachtet, die in einem naturbelassenen Streifen im hohen Gras vor der Hecke plötzlich aufgetaucht sei, berichten Berthold Wittner und seine Lebensgefährtin Claudia Weber in der Liechtensteinstraße in Neufra .

Erst als ihre blauen Blüten vor gut einem Monat zum Vorschein kamen war ihnen klar, dass es sich dabei um die bekannte Wegwarte handelt, die im Hochsommer normalerweise entlang von Feldwegen, an Straßen oder auch auf Brachen gedeiht.

Fast wäre diese Wegwarte bei einer Mähaktion zerstört worden, berichten die beiden, und sie habe ihr Überleben nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass sie nah an der Grundstücksgrenze überhaupt nicht störte. Die Wegwarte indes dankte den beiden, indem sie danach ein gigantisches Wachstum an den Tag legte und täglich, wie Claudia beobachten konnte, sich immer mehr Blüten dieses Korbblütlers gezeigt hätten.

Berthold hat bei der Besichtigung den Meterstab angelegt und misst dabei rekordverdächtige 180 Zentimeter an Wuchshöhe bei einer Staudendicke von drei Zentimetern am Boden. Mittlerweile steht diese Wegwarte im XXL-Format stabil zwischen zwei Holzpfählen, so dass weder Wind noch Wetter ihr etwas anhaben können.

Bleibt die Frage, wie dieses außergewöhnliche Exemplar, das den beiden inzwischen ans Herz gewachsen ist, in den Garten kam. Berthold vermutet, dass der Samen von seinem großen Futterplatz für Gartenvögel stammen könnte, an dem er den gefiederten Freunden ganzjährig neben Erdnuss- und Sonnenblumenkernen auch Körnermischungen anbietet. Darin, so Wittner könnte sich bei der Herstellung auch ein Samenkorn der Wegwarte eingeschlichen und so den Weg in die Neufraer Liechtensteinstraße gefunden haben.

Weshalb ihre Wegwarte allerdings eine derartige Dimension erreichen konnte, bleibt für die beiden Naturfreunde weiterhin ein Rätsel. Die beiden werden das nicht alltägliche Exemplar in ihrem Garten auch weiterhin im Auge behalten und im September nach der Samenreife einige Samen aufbewahren. Diese sollen dann im nächsten Frühjahr in einer Gartenecke ausgesät werden.