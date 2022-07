Begeistert vom Chorgesang

Am Sonntag, 10. Juli, treten ab 14 Uhr neun Chöre im Waldstadion Neufra auf. Darunter auch der Chor Fatal vom Gastgeberverein Liederkranz Neufra. Die Fatalisten freuen sich auf einen der ersten öffentlichen Auftritte mit ihrer neuen Dirigentin Tamara Großmann aus Uttenweiler.

Sie sind die neue Dirigentin vom Chor Fatal. Wie sind Sie und die Fatalisten zusammengekommen?

Ich singe selbst bereits seit langem im Chor in Uttenweiler und teile die Begeisterung für den Chorgesang und die Musik. In den letzten Jahren habe ich deshalb auch des Öfteren das Chorfestival des Chor Fatals besucht. Die Freude der Sängerinnen und Sänger für das gemeinsame Singen und Feiern, sowie die Begeisterung gemeinsam neue Chorprojekte auf die Beine zu stellen haben uns zusammengeführt und verbinden uns.

Was macht dieses Singen der Riedlinger Chöre zu einem besonderen Ereignis?

Nach knapp zwei Jahren Pause, in denen öffentliche Auftritte der Chöre nicht möglich waren, sind am Sonntag gleich neun Chöre aus Riedlingen mit seinen Teilgemeinden zu hören. Auch der Veranstaltungsort, das Waldstadion in Neufra mit seinem besonderen Flair, macht das Riedlinger Chöre Singen zu einem besonderen Ereignis.

Was erwartet die Besucher am Sonntag?

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich ab 14 Uhr auf abwechslungsreiche Chorliteratur für Jung und Alt freuen. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung ist bewirtet. Dank der überdachten Stadion-Tribüne findet die Veranstaltung bei jedem Wetter statt.