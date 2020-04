Autofahrer prallt gegen Carport

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend von der Rathausstraße in Neufra abgekommen und hat beim anschließenden Unfall Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige offenbar viel zu schnell auf der momentan gesplitteten Straße unterwegs, auf der zurzeit ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gilt. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Laterne und einem Straßenschild und prallte anschließend in ein Carport sowie den darin abgestellten Wohnwagen. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten.