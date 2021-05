Aus einer Laune heraus formieren sich die „Schrillen Fehlaperlen“

Sie können es selber kaum glauben, die Mitglieder der singenden Gute-Laune-Combo aus Neufra, die vor einem Vierteljahrhundert ihren ersten Auftritt hatte. Was als einmalige witzige Einlage auf der Weihnachtsfeier des Chores „imPuls“ gedacht war, entwickelte sich zu einer grandiosen Erfolgsgeschichte.

Ihr Jubiläumsjahr haben sich die schrillen Fehlaperlen anders vorgestellt. Aber die vier singenden Damen und ihr Gitarre spielender Quotenmann Ferdi versuchen, das Beste aus dieser kulturfremden Zeit zu machen. Tatsächlich war der erste Auftritt der Band zur Weihnachtsfeier des Chores „imPuls“ als einmalige, lustige Einlage gedacht. Weil es damals so gut ankam, und auch weil die bunt zusammengewürfelte Truppe selber so viel Spaß an ihrem Auftritt hatte, folgten weitere Auftritte bei der örtlichen Fasnet, bei privaten Feiern oder bei Vereinsfeierlichkeiten. Mit der Zeit vergrößerte sich der Wirkungskreis der Auftritte. Sehr gerne wurde die Crew für aufheiternde Zwischeneinlagen gebucht, beispielsweise bei eher nüchternen offiziellen Empfängen sorgten die „Schrillen“, wie sie sich selber nennen, für Schwung und Lacher.

Auch das Repertoire der schrägen Truppe wuchs ständig. Dafür war hauptsächlich Ferdi zuständig. In den komischsten Situationen kamen ihm die Ideen für neue Lieder, wie beispielsweise das Lied über den armen Ehemann, der im Netto vergeblich nach dem Basmati-Reis sucht. Absolut durch die Decke ging ihr Hit „Aber mir roichts“, der 2014 im Internet und den sozialen Medien kursierte. Und damit ging es dann auch so richtig los, blicken die „Schrillen“ zurück. Zahlreiche ausverkaufte und abendfüllende Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg und Bayern erweiterten den Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der Truppe, sodass schließlich auch das Fernsehen auf sie aufmerksam wurde. Auf mehrere Fernsehauftritte im SWR und BR Fernsehen kann das Quintett mittlerweile blicken.

Ganz tatenlos wollen die „Schrillen“ ihr Jubiläumsjahr, auch in dieser auftrittslosen Zeit, nicht verstreichen lassen. Ihr Motto lautet daher: „Auch unter den momentan schwierigen Umständen möchten wir den Leuten ein wenig Freude und Heiterkeit bereiten.“ Es entstand ein Video, welches allen guten Männern gewidmet ist. Es trägt den Titel „Des macht mein Ma“ und wurde ganz bewusst, kurz vor Vatertag, auf Youtube veröffentlicht. Außerdem werden die Fehlaperlen am Pfingstsonntag, 23. Mai, im Bayrischen Fernsehen bei den Brettlspitzen (Sendungsbeginn 20.15 Uhr) zu sehen sein und zwei Lieder zum Besten geben. „Und wenn es so auftrittsarm weitergeht, wer weiß, ob nicht vielleicht auch eine CD zum Jubiläum fertig wird“, sagt Ferdi Riester.