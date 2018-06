Auch in Neufra gibt es Schüsse auf Lampen

So wie in Gammertingen (die SZ berichtete) sind auch in Neufra Straßenlampen mit einer CO²-Schusswaffe beschossen worden. So sei festgestellt worden, dass an der Einmündung Gammertinger Straße/ Alte Steige zwei Straßenlampen beschädigt worden waren, berichtet die Polizei. Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen schoss ein unbekannter Täter mit einer CO²-Schusswaffe silberne Metallkugeln gegen die Lampenschirme. Hierdurch entstand etwa 300 Euro Sachschaden. In Gammertingen wurden im Bereich Friedhofstraße und angrenzenden Seitenstraßen noch 21 weitere beschädigte Lampenschirme festgestellt. Insgesamt verursachte der möglicherweise gleiche Täter etwa 20 000 Euro Sachschaden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf den Täter werden gebeten, mit dem Polizeiposten Gammertingen, Telefon 07574/92 16 87, Kontakt aufzunehmen.