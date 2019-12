Adventskonzert zugunsten Projekt „Feuervogel“

Das Adventskonzerts des Chors „Impuls“ hat kürzlich unter dem Titel „Mittelpunkt“ in der St. Mauritiuskirche in Neufra stattgefunden.

Zu Beginn marschierte die Musikgruppe, die diesmal mit über 55 Musikern auftrat, von hinten in die dunkle Kirche und stimmte dabei mit den Worten des Theologen und Liedermachers Johannes Hartl andächtig und kraftvoll an: „Ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Gedanken an Morgen, geb’ ich dir mein ja.“

Die Programmfolge des Abends war bunt. Christliche und weltliche Lieder sowie verschiedene Sprachen hatte der Chor zu bieten. Es gab eine Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern und zeitgenössischen Anbetungssongs wie „Mittelpunkt“ oder Lady Gagas gefühlvollem Charthit „Shallow“. Melancholische Stimmungen hatten ihren Platz genauso wie feierliche Lieder. Gleich sechs Solistinnen und zwei männliche Solisten traten an dem Abend auf, ebenso drei Instrumentalisten. Das Lied „Heilige Nacht“ sang der Chor mit dem Publikum zusammen.

Impulse zwischen den Liedern

Zwischen den Liedern war getreu des Chornamens Platz für kurze „Impulse“. Verena Krause hob in ihrer Andacht das Doppelgebot der Liebe hervor. Ohne Liebe könne man keinen Gottesdienst feiern. Krause lobte die Arbeit der Informations- und Beratungsstelle „Feuervogel“ aus Balingen. Der Erlös des Gottesdienstes wird der Beratungsstelle übergeben. Krause übergab das Wort an deren Referentin Christine Wasner-Götz.

„Feuervogel“ setzt sich für Hilfen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungen ein. Das Ziel der zu einem großen Teil aus Spenden getragenen Beratungsstelle ist es, sexueller Gewalt durch ein umfangreiches Angebot an Beratung, Information und Prävention entgegenzuwirken, wie die Referentin verdeutlicht. Wasner-Götz wies darauf hin, dass über 95 Prozent aller Täter aus dem familiären Umfeld ihrer Opfer stammten und daher auch Kinder eine geeignete Beratung und Aufklärung über Gefahren bräuchten.

Ellen Lanz bedankte sich im Namen des Chors bei allen Gästen dafür, dass ihr Konzert „für viele einen festen Platz im Advent hat“. Ihr Dank galt auch der Pfarrgemeinde für die Unterstützung sowie Chorleiterin Regina Schosser. Am Ende folgten länger anhaltende, stehende Ovationen im Publikum. Zur Belohnung gab es noch eine flotte Zugabe: „Walking in a Winter Wonderland“, ehe der Chor mit dem Lied „Der Herr ist mein Hirte“ langsam zum hinteren Ausgang der Kirche schritt.