40 Helfer organisieren den Neufraer Dorflauf

Der TSV Neufra steckt mitten in den Vorbereitungen für seinen neunten Dorflauf. Dieser führt am Mittwoch, 3. Oktober, durch den Ort und das Fehlatal und hält Strecken für jede Kondition und jede Altersklasse bereit. „Wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir mit rund 200 Teilnehmern“, sagt Dieter Frech, Leiter der Leichtathletik-Abteilung des Turn- und Sportvereins.

Den ersten Dorflauf hatte der TSV Neufra 2010 ausgerichtet, seitdem gab es jedes Jahr eine Neuauflage. „Die Anzahl der Teilnehmer hat sich im Laufe der Zeit immer weiter erhöht“, sagt Dieter Frech. Das habe vielleicht auch mit dem bisher immer guten Wetter zu tun, vor allem aber mit der schönen Laufstrecke. Diese führt über Schotter- und Asphaltwege durch das Naturschutzgebiet Fehlatal, ist durchgehend flach und eignet sich gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – wobei unterschiedliche Strecken für unterschiedliche Interessen angeboten werden.

„Etwa die Hälfte der Teilnehmer kommt erfahrungsgemäß aus der näheren Region, beispielsweise aus Neufra, Gammertingen, Veringenstadt oder Sigmaringen“, sagt Dieter Frech. Die andere Hälfte der Läufer reise von etwas weiter her an, etwa aus dem Raum Stuttgart oder dem Raum Riedlingen. „Mitmachen können ambitionierte Hobbyläufer ebenso wie Teilnehmer, die just for Fun mitlaufen möchten“, sagt Frech. Eine Besonderheit ist der „Lauf ohne Grenzen“, der sich an Kinder und Jugendliche mit Behinderung richtet – also zum Beispiel an Teilnehmer, die von Mariaberg betreut werden.

Insgesamt gibt es acht verschiedene Läufe: den 10,8 Kilometer langen Hauptlauf, die 5,8 Kilometer lange Kurzstrecke, den 6 Kilometer langen „Just for fun“-Lauf, den jeweils 1,15 Kilometer langen Sparkassen-Kinder- beziehungsweise -Jugend-Lauf, den ebenfalls 1,15 Kilometer langen „Lauf ohne Grenzen“ (ohne Zeitmessung), den 300 Meter langen Bambini-Lauf sowie die 10,8 Kilometer lange Strecke für Nordic-Walker. Die Läufe starten zwischen 13 und 14 Uhr an der Grundschule. Die Teilnahme am Bambini-Lauf ist kostenlos, bei den anderen Läufen beträgt die Startgebühr zwischen vier und zehn Euro.

In der Startgebühr enthalten sind eine Überraschungs-Tüte für die Teilnehmer des Kinder-, Jugend-, Haupt-, Jedermann- und „Just for fun“-Laufs. Für die drei Erstplatzierten gibt es je nach Lauf Urkunden, Medaillen und/oder Pokale. Als Belohnung warten im Ziel außerdem Eis für die Kinder und alkoholfreies Bier für die Erwachsenen.

Die Siegerehrung findet um 16 Uhr in der Turnhalle statt. Dort gibt es auch etwas zu essen, Kaffee und Kuchen.

Für die 40 Helfer des TSV Neufra gibt es im Vorfeld des Dorflaufs viel zu tun. „Wir müssen unter anderem die Zeitmessung und das Rote Kreuz organisieren, um Sponsoren werben, rechtliche Dinge abklären, die Strecke abmessen und Bäume zurückschneiden lassen“, sagt Dieter Frech. Kurz vor dem eigentlichen Lauf werden dann die letzten Details in Angriff genommen, beispielsweise das Anbringen der Beschilderung.

Doch Frech ist sich sicher, dass sich der Aufwand lohnt. „Die ersten Anmeldungen haben wir bereits, die Frist endet am 1. Oktober“, sagt er. „Weil das Wetter so schön war, gab es im vergangenen Jahr aber auch noch zahlreiche Nachmeldungen.“ Diese sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich, allerdings wird eine Nachmeldegebühr erhoben.