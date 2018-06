Zwei Autofahrer müssen ins Krankenhaus

Zwei leicht verletzte Autofahrer und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 6.30 Uhr auf der K 8218 ereignet hat. Ein 25-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Leibertingen kommend in Richtung Heudorf. Vor ihm fuhr eine 19-jährige Seat-Lenkerin, welche auf Höhe eines Feldwegs anhielt, um links auf diesen abzubiegen. Der Opel-Fahrer bemerkte das zu spät, fuhr fast ungebremst auf den Seat auf und wurde durch die Wucht des Aufpralls rund 22 Meter über die Gegenfahrspur in die angrenzende Wiese geschleudert. Mit dem Rettungswagen wurden beide Fahrzeuglenker in ein Krankenhaus gerbracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.