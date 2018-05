Zimmerer stellen Narrenbaum am Marktbrückle auf

In Ochsenhausen stellt Ralf Klumpp in dritter Generation Hostien her – in ganz Deutschland gibt es nur noch vier solcher Bäckereien. Auch Spitzenkoch Alfons Schuhbeck hat schon mal dort bestellt.

Teufelsanbeter sind offenbar nicht die klügsten Anrufer – jedenfalls hat Ralf Klumpp über die Jahre hinweg ein feines Gespür dafür entwickelt, ob jemand seine Hostien ihrem Bestimmungszweck gemäß verwenden will, oder ob er die runden, hauchdünnen Scheiben zum Zwecke des Missbrauchs haben muss.