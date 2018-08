Wildensteiner Singkreis macht seit 70 Jahren Musik

- Der Wildensteiner Singkreis feiert sein 70-jähriges Bestehen am morgigen Samstag, 25. August, um 15 Uhr mit einem Jubiläumskonzert in der Klosterkirche der Erzabtei Sankt Martin in Beuron. Seit 1948 treffen sich jeden Sommer Musiker auf Burg Wildenstein in Leibertingen, um eine Woche gemeinsam zu proben und ein Konzert zu gestalten. Im Jubiläumsjahr steht das Magnificat von John Rutter auf dem Programm, das gemeinsam mit dem Orchester des Wildensteiner Singkreises aufgeführt wird.

Unter der Leitung von Peer Hügel und Felix Schmidt führen Chor und Orchester des Wildensteiner Singkreises außerdem mit „Alles, was ihr tut“ von Dietrich Buxtehude ein Stück auf, das bereits beim ersten Konzert 1948 in Sigmaringen erklang. Gegründet wurde der Singkreis von Pater Hariolf Ettensberger aus dem Kloster Beuron. Bis heute begleitet ein Pater die Singkreiswochen als geistlicher Betreuer. Im Zentrum stehen die Freude an der Musik und der Gemeinschaft, schreibt der Chor in einer Mitteilung. Der Eintritt zum Konzert ist frei.