Wanderer gehen auf Zeitreise

Mit dem Wandermönch Angus, dargestellt von Michael Skuppin, sind am Dienstag in der Früh um 5.30 Uhr 15 Wanderer vom Campus Galli aus zu einer besonderen Zeitreise aufgebrochen. Vom 28. August bis einschließlich 5. September wird die Wandergruppe in neun Etappen zu Fuß nach St. Gallen wandern. Es solle kein Pilgerweg sein, sondern eine Verbindung, die an die Vergangenheit zwischen Campus Galli, der Insel Reichenau und St. Gallen erinnert, erklärte Skuppin vor dem Aufbruch. Angeführt von ihm, Vroni Rotthales und drei Eseln vom Esel- und Schafhof aus Boll ging es in Richtung Rohrdorf, wo die Gruppe abseits der B 311 über Feldwege zum Schloss in Meßkirch wanderte und dort gegen 8 Uhr zu einer ersten morgendlichen Stärkung mit Weißwurst eingeladen war. Danach führte der Weg über den Hauptbühl, Schnerkingen, auf ausgeschilderten Wanderwegen durch den Wald an Walbertsweiler vorbei nach Kloster-Wald. Am heutigen Mittwoch geht es ab Kloster-Wald rund 24 Kilometer in Richtung Stockach und am 31. August ist nach rund 25 Kilometern Radolfzell das nächste Etappenziel, wo anschließend am 1. September ein Ruhetag eingelegt wird.

Mitwandernde sind auf allen Etappen willkommen. Eine Anmeldungen ist nicht erforderlich. Treffpunkte und Uhrzeiten sind unter www.campusgallitours.de zu erfahren.