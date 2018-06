In dem Meßkircher Ortsteil Rengetsweiler laufen die Vorbereitungen für das Waldfest auf Hochtouren. Die 49. Auflage findet von Samstag, 13., bis Montag, 15. Mai, statt.

Für diese Woche wird es noch viel Arbeit für die Mitglieder der Rengetsweiler Musikanten und ihre freiwilligen Helfer geben. Doch Erfahrungen sind in Rengetsweiler vorhanden und werden an die jüngere Generation weitergegeben, wie die Vorsitzende Monika Liehner erwähnt. Jedes Mitglied und jeder freiwillige Helfer ist einer besonderen Funktion zugeteilt, sodass alles quasi Hand in Hand läuft.

Das große Festzelt hat seinen bewährten Standplatz am Waldesrand in Richtung Walbertsweiler. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein sehr ausgewogenes Unterhaltungsprogramm, das alle Altersstufen ansprechen soll. Dominierend ist dabei die Blasmusik, die einfach zum Waldfest dazu gehört, wie der langjährige Organisator Siegbert Blum berichtet. Neben dem Kulinarischen, das am kommenden Sonntag, dem Muttertag, aus der Festküche angeboten wird, schätzen die Gäste die Atmosphäre und die Unterhaltung mit Blasmusik.

Am Samstag beginnt das Fest um 18 Uhr mit dem Auftritt der Musikkapelle Ablach. Ab 20.30 Uhr tritt die Band „Alpen-Mafia“ auf und präsentiert ihre bekannten Stimmungslieder. Die Besucher können dazu die passende Kleidung – Lederhosen und Dirndl – tragen. Einlass hierfür ist für Jugendliche nur mit Party-Pass möglich. Besondere Aktionen gibt es auch dieses Jahr wieder für die Besucher. Am Samstag findet die Eintritts-Aktion von 18 bis 19 Uhr statt: Eintritt und eine Maß oder ein halbes Hähnchen kosten zusammen zwölf Euro, ab 19 Uhr kostet allein der Eintritt neun Euro. Der Fest-Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der Stadtkapelle Meßkirch. Um 14 Uhr tritt der Musikverein Schwenningen auf. Am Nachmittag findet ein Kinderfest statt: mit Kinderschminken, Hüpfburg und Riesenrutsche. Die Möglichkeit, neben vielen Sachpreisen einen Hammel zu gewinnen, ist am Sonntag ab 15.30 Uhr gegeben. Um 17 Uhr tritt die Blaskapelle Peng auf.

Der Feierabendhock am Montag beginnt um 16.30 Uhr. Es gibt dabei wieder eine Aktion von 17 bis 19 Uhr: Zwei halbe Maß Bier und eine Haxe kosten zwölf Euro. Hierzu sind auch Vorbestellungen möglich. Um 17.30 spielt die Jugendkapelle Wald, um 19 Uhr ist Festausklang mit dem Musikverein Burgweiler.

Bei allen Veranstaltungen am kommenden Sonntag und Montag ist der Eintritt frei.