Wald bringt Meßkirch rund 700000 Euro ein

Der Verkauf von Holz aus dem Stadtwald bringt Meßkirch dieses Jahr rund 700000 Euro ein. Dies berichteten der Fachbereichsleiter Forst am Landratsamt Sigmaringen, Stefan Kopp, und der Meßkircher Revierförster Siegbert Arzt in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Sie stellten zudem den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2015 vor.

Pro Hektar Holzbodenfläche nahm Meßkirch dieses Jahr rund 490 Euro ein. „Das ist ein Spitzenergebnis im Kreis Sigmaringen“, bezeichnete Kopp im Gespräch mit unserer Zeitung die Meßkircher Bilanz. Förster Arzt sagte den Räten: „Das ist weit über dem Landesdurchschnitt“. In Baden-Württemberg bringe der Hektar Holzbodenfläche durchschnittlich etwa 200 Euro ein.

Ein Festmeter Fichte bringt 100 Euro ein

Ein Grund für das gute Ergebnis sei der momentan hohe Preis, den der Festmeter Fichtenstammholz am Markt erziele – der Meßkircher Wald habe einen hohen Fichtenanteil, sagte Kopp. Betrug der Preis im Jahr 2005 noch 60 Euro ist er ab Januar 2010 auf 100 Euro angestiegen und stagniert seitdem auf diesem hohen Niveau.

Im Jahr 2014 sollen insgesamt 13600 Festmeter Holz im Meßkircher Stadtwald geschlagen werden, was über dem hier festgelegten Hiebsatz von 12950 Festmetern liegt. Im nächsten Jahr soll sich der Holzeinschlag auf 13500 Festmeter belaufen. Ebenfalls verantwortlich für das gute Meßkircher Ergebnis sei der hohe Mechanisierungsgrad der Holzernte und der geringe Anteil an Arbeitskosten, sagte Kopp. CDU-Stadtrat Christian Fecht wollte wissen, ob ausländische Konkurrenz die für Meßkirch erfreulich hohen Holzpreise künftig zunichtemachen könnte. „Fichtenstammholz ist ein international gehandeltes Gut“, sagte Kopp. Daher sei die Entwicklung auf dem Weltmarkt eine wichtige Größe. Etwa die Hälfte des deutschen Fichtenholzes werde exportiert, Importe spielten in Deutschland hingegen aber nur eine untergeordnete Rolle. „Es gibt zu wenig Fichte am Markt, die Sägewerke sind nicht ausgelastet“, sagte Kopp. Der Fachbereichsleiter geht daher davon aus, dass sich das hohe Niveau der Holzpreise vorerst halten werde.

Thomas Nuding von den Freien Wählern wies darauf hin, dass nach den vorgelegten Plänen der Holzeinschlag etwa zehn Prozent über dem Soll liege. „Das ist nicht nachhaltig. Sollte der Einschlag nicht lieber heruntergefahren werden?“, fragte Nuding. Kopp erwiderte, dass diese Entscheidung im Ermessen des Rates liege. Es sei ratsam, die Holzernte zu erhöhen, da jetzt die Preise hoch seien, später könne der Einschlag reduziert werden. Letztendlich stimmte der Rat einstimmig dem vorgelegten Forstwirtschaftsplan für 2015 zu.

Gefährlicher Pilz befällt Eschen

Problematisch sieht Kopp das Eschentriebsterben: Seit 2009 sorgt ein aggressiver Pilz für das Absterben des Laubes dieser Baumart. Zudem werden Krone und Stammfuß befallen – nach wenigen Jahren stirbt der Baum ab. „Nur fünf bis zehn Prozent der Bäume können den Pilz überleben“, sagte Kopp. Das Problem könne den 1217 Hektar großen Meßkircher Stadtwald in wenigen Jahren erreichen: „Im Landkreis Ravensburg hat der Pilz bereits massiven Schaden angerichtet. Im Stadtwald Meßkirch hingegen noch nicht.“