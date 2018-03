Vorsitzender der Musikkapelle Heudorf zeichnet zahlreiche Mitglieder aus

Der Vorsitzende der Musikkapelle Heudorf, Steffen Beha, hat zahlreiche Mitglieder im Gasthaus Krone zur ordentlichen Generalversammlung begrüßen können. Schriftführerin Stefanie Schweikart brachte die Ereignisse des Jahres 2017 in Erinnerung. Viele Auftritte in der Region vor kleinem und großem Publikum reihten sich aneinander. Der Ausflug im Oktober in den Bayerischen Wald war ein weiterer Höhepunkt. Die musikalische Präsenz im Ort ist für die Musiker eine Selbstverständlichkeit, sei es bei familiären oder kirchlichen Anlässen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Steffen Beha bedankte sich bei allen Mitgliedern und Helfern für die gute Zusammenarbeit über das Jahr hinweg – besonders bei Arbeitseinsätzen und dem Sommerfest. Vergangenes Jahr musste das Sommerfest neu organisiert werden, was sehr gut funktionierte. In diesem Jahr wird das Fest aufgrund des Umbaus des Gemeindesaals wiederum in einem Zelt hinter der Halle stattfinden, da die Bauarbeiten bis dahin noch nicht abgeschlossen sind.

Eine besondere Freude waren die zahlreichen Ehrungen: Beha konnte zu insgesamt 160 Musikantenjahren gratulieren. Für zehn Musikantenjahre wurden Simon Degen, Patrick Renz, Lukas Mutschler und Anne Rebholz geehrt und Michael Hafner für 20 Jahre an der Trompete, beziehungsweise Flügelhorn. Für 30 Jahre wurden die beiden Musikerinnen Annette Schlude und Sandra Sigg geehrt, Carmen Muffler und Anja Höfler sind ebenfalls 30 Jahre im Musikverein. Für 40 Jahre an der Posaune wurde Markus Beha ausgezeichnet. Als kleiner Dank wurde ein Präsent überreicht und ihnen herzlichst gedankt für die zahlreichen Jahre im Musikverein.

Das vergangene Jahr war auch für den Dirigenten Simon Löw positiv, was seinem Bericht zu entnehmen war. „Der Probenbesuch war gut, die Auftritte waren super und haben Spaß gemacht“, sagte Löw. Ein großes Dankeschön ging an seinen Vize-Dirigenten Joachim Kretzdorn, der ihn bei Auftritten und Proben vertreten hatte. Für fleißigen Probenbesuch konnte er dieses Jahr Rainer Beha, Steffen Beha und Stefanie Schweikart mit einem Römer ehren, welcher auf seine Kosten gefüllt wurde. Eine neue Musikantin konnte Löw im Verein begrüßen: Thérése Aßheuer hat erfolgreich ihre D1-Prüfung abgelegt und bereits bei einem Konzert mitgespielt.