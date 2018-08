Vollgaserfest verzeichnet Besucherrekord

Einmal mehr mit ausgesprochenem Vollgas haben die Heimatfreunde Ilgental ihr zweitägiges Fest gefeiert. Obwohl die hochsommerliche Witterung gerade an den beiden Festtagen eine Pause einlegte, erfreuten sich tausende Besucher an diesem Event der Heimatfreunde. Anscheinend lockt die Landkreisgrenze zwischen Sigmaringen und Tuttlingen, die durch den Weiler und auch durch das Festgelände führt, diese relativ hohen Besucherzahlen.

Neuer Besucherrekord

Das Fest begann am vergangenen Freitagabend, wobei die Rock- und Blasmusik „OB8Blech“ für beste Unterhaltung sorgte. Das eigene DJ-Vollgaserteam sorgte dann am Samstag bis spät in die Nacht für ausgelassene Partystimmung.

Die wenigen Regentropfen konnten selbst den vielen Besuchern rund um das Lagerfeuer auf dem Festgelände keinen Einhalt bieten. So berichteten die Vereinsverantwortlichen von einem neuen Besucherrekord und einem erfolgreichen Festverlauf.