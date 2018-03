Volksbank widmet Raiffeisen eine Ausstellung

Am 30. März jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Zu diesem Anlass begibt sich die Volksbank Meßkirch mit einer Ausstellung auf die Spuren ihres Gründungsvaters. Briefmarken, Münzen, Postkarten, Dokumente, Bücher und sogar ein „Dividenden-Brot-Schein“ sind Exponate der Ausstellung, die sich durch Schalterhalle bis in den ersten Stock des Bankgebäudes zieht. In der Schau werden bis zum 6. April in Kooperation mit dem Salemer Briefmarken- und Münzfeundeverein historische Briefmarken sowie Raritäten aus dem Bankensektor gezeigt.

Karl Springindschmitten, Vorstand der Meßkircher Volksbank, eröffnete die Vernissage feierlich. Die bleibenden Leistungen des Sozialreformers und Kommunalbeamten der Epoche des 19. Jahrhunderts solle neu ins Gedächtnis gerufen werden, sagte er. Dessen Leistung sei vor allen Dingen seine grundlegende Idee: „Was einer nicht allein schafft, das schaffen viele“. Diese Erkenntnis sei zeitlos, moderner und aktueller denn je. Als Ruheständler veröffentlichte Raiffeisen 1866 nochmals als Buch die Erklärung zum Gründungsgedanken einer Genossenschaftsbank.

Bei Sekt und Häppchen wurde die Ausstellung in der Schalterhalle mit einer kleinen Schar geladener Gäste eröffnet. „Es ist das Urgeschäft, das bis zum heutigen Tag seine immense Tragweite beweist und immer noch uneingeschränkt Bestand hat“, sagte Vorstand Markus Herz im Nachhinein, der gemeinsam mit Springindschmitten die Volksbank eigenverantwortlich leitet. Seit vielen Jahrzehnten sind der gewerbliche Bereich von Gründer Hermann Schulze-Delitzsch und der landwirtschaftliche Bereich von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Begründer des Genossenschaftwesens, bei den Volks- und Raiffeisenbanken zusammengewachsen. Mittlerweile sind auch andere Genossenschaften wie Gaststätten, Dorfläden oder Energiegenossenschaften auf die Ideen der beiden Gründer zurückzuführen.

Man sei in den Keller gegangen und habe aus dem Bankensektor ebenfalls verschiedene Unterlagen, Schriftstücke und Buchhaltungsrelikte ausgegraben und der Ausstellung beigefügt, sagte Springindschmitten. „Nur ein kleiner Bruchteil unserer Sammlerstücke ist hier zu sehen“, erklärte Joachim Löchle von den Salemer Briefmarken- und Münzfreunden, der hat etliche seiner Raritäten für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. „Diese Zeitspanne und diese speziellen Sammlerstücke in Bezug auf Raiffeisen sind nur ein kleiner Teil unserer Vereinsstücke“, erklärte Löchle.