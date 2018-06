Volksbank Meßkirch spendet für die Oldtimerfreunde

Bereits vor ihrem 25-jährigem Jubiläum, das die Oldtimerfreunde Meßkirch und Umgebung am kommenden Wochenende, 23. und 24. September, feiern, hat sich der Vorsitzende Egon Pfeifer (Zweiter von rechts) über eine Finanzspritze zu diesem großen Ereignis freuen können. Sichtlich überrascht und sehr erfreut nahm Pfeifer einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro von den Vorständen der Volksbank Meßkirch, Markus Herz (rechts) und Karl Springindschmitten, entgegen. Die Vorstände lobten das große Engagement des Oldtimervereins und den Unterhalt des Meßkircher Oldtimermuseums. Sie bedankten sich für die Bereitstellung eines Oldtimerautos der Marke Vespa 400, das zurzeit im Schalterraum der Volksbank in Meßkirch zu besichtigen ist.