Die Volksbank Meßkirch spendet 7850 Euro aus Gewinnsparmitteln des baden-württembergischen Gewinnsparvereins an insgesamt 27 Chöre und Gesangvereine aus der Region. Vorstandsmitglied Karl Springindschmitten eröffnete die offizielle Spendenübergabe und begrüßte die zahlreich erschienenen Vertreter der Chöre.

Er selbst fühle sich persönlich dem Gesang schon immer sehr verbunden, da er bereits seit seinem 16. Lebensjahr aktiver Chorsänger sei und viele Jahre Vorsitzender des Kirchenchors Sauldorf war.

Springindschmitten betonte in seiner Ansprache, dass die Volksbank Meßkirch immer wieder gerne Vereine im Geschäftsgebiet mit Spendenmitteln unterstütze und so das Engagement der aktiven Vereinsmitglieder würdige. Diese leisten mit ihrer täglichen Arbeit einen sehr wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Leben und die Förderung von Kultur in der Region.

Der Gewinnsparverein ist eine Einrichtung der Volksbanken, die eine Kombination aus Sparen und Gewinnen darstellt. Pro Gewinnsparlos in Höhe von zehn Euro werden 7,50 Euro angespart und 2,50 Euro fließen in den Gewinnspartopf, aus welchem die Spendengelder an soziale und gemeinnützige Einrichtungen, sowie Vereine fließen. Zusätzlich werden immer wieder Sachpreise ausgeschüttet: So konnte sich bei der Sonderauslosung im Dezember 2017 zum wiederholten Mal ein Kunde der Volksbank Meßkirch über ein Auto (Mercedes GLC 220 d) freuen.

Das Treffen so vieler einzelner Chöre im Rahmen einer solchen Veranstaltung ist eher eine Seltenheit. So ergab sich unter den Teilnehmern mit dem gemeinsamen Hobby „Gesang“ ein reger Austausch mit schönen Gesprächen.