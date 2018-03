Volksbank lädt zur Vernissage ein

Die Volksbank Meßkirch begibt sich auf eine Zeitreise. „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“, so lautet ein Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 bis 1888) – einem der Gründungsväter der modernen Genossenschaftsidee. Am 30. März jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal. Die Volksbank Meßkirch widmet ihm eine neue Ausstellung.

In der Schau werden vom 19. Februar bis zum 6. April in Kooperation mit dem Salemer Briefmarken- und Münzfreundevereins historische Briefmarken sowie Raritäten aus dem Bankensektor in dieser Zeitspanne gezeigt. Die Bevölkerung ist zur Ausstellungseröffnung am Montag, 19. Februar, um 18.30 Uhr in die Schalterhalle der Volksbank-Hauptstelle in Meßkirch eingeladen.

Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe als Prinzipien

Raiffeisens Prinzipien waren Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe. Der Erfolg gibt ihm bis heute recht, heißt es in einer Pressemitteilung: Mehr als eine Milliarde Menschen sind in Genossenschaften organisiert.

Die Unesco hat am 30. November 2016 die Genossenschaftsidee in die sogenannte „repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen. Schirmherr des Raiffeisenjahres ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er möchte das Jubiläumsjahr nutzen, um „Raiffeisens bleibende Leistungen neu ins Gedächtnis zu rufen“.