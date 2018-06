Vier Ortsvorsteher sind wiedergewählt

Mit den konstituierenden Sitzungen in Rohrdorf, Heudorf, Menningen und Ringgenbach ist die Verpflichtung der am 25. Mai gewählten Ortschaftsräte seit Mittwochabend in allen sieben Teilorten der Stadt Meßkirch abgeschlossen. Auch stehen die restlichen vier Ortsvorsteher fest. In Rohrdorf wurde Hubert Frick, in Heudorf Ernst Muffler, in Menningen Karl Mägerle und in Ringgenbach Harald Veeser jeweils in offener Wahl einstimmig wiedergewählt.

„Ohne ehrenamtliches Engagement wäre vieles in unserer Gesellschaft heute nicht mehr möglich. Das Ehrenamt als Ortschaftsrat ist deshalb wichtig. Ich hoffe, es hat Ihnen zur Ehre gereicht und war nicht nur ein Amt“, verabschiedete Bürgermeister Arne Zwick die ausscheidenden Ortschaftsräte. Dabei würdigte er jeweils deren Verdienste und dankte ihnen mit einer Urkunde und einem Präsent für ihren Einsatz zum Wohle der Mitbürger und der Ortschaft. Dabei bat er darum, die kommunalpolitische Arbeit als Ortschaftsrat in guter Erinnerung zu behalten.

Anschließend zogen sich die Ausscheidenden vom Ratstisch zurück und machten den Neuen im Gremium Platz. Nachdem in keiner der vier Sitzungen Hinderungsgründe für die Wahrnehmung des Amtes als Ortschaftsrat bei Gewählten geltend gemacht wurden, schritt Bürgermeister Zwick jeweils zur Verpflichtung. Seit dem Nachsprechen des Gelöbnisses, dem

Händedruck des Bürgermeisters und der Unterschrift unter die Verpflichtungsformel sind die Ortschaftsratsgremien in Rohrdorf, Heudorf, Menningen und Ringgenbach wieder voll entscheidungsfähig. Lediglich in Menningen konnte ein Mitglied des neuen Ortschaftsrates, das entschuldigt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, nicht verpflichtet werden. Die Verpflichtung, so Zwick, wird in der nächsten Sitzung nachgeholt.

Die Wahl der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter verlief nahezu problemlos, da in allen Gremien die Vorschläge im Vorfeld besprochen wurden. Außer Ernst Muffler, dem Ortsvorsteher von Heudorf, stimmten die drei anderen Ortsvorsteher dem Vorschlag ihres Ortschaftsrates zu. Nur Muffler wollte nach langen Jahren das Amt des Ortsvorstehers abgeben und lediglich Ortschaftsrat bleiben. Nach einigem Zureden meinte er jedoch: „Da ich als Ortsvorsteher bislang nie Probleme hatte, mache ich es halt noch einmal.“

Danach wurden Muffler wie Hubert Frick, Karl Mägerle und Harald Veeser einstimmig wiedergewählt. Als Stellvertreter von Muffler wurden Dietmar Auberer und Birgitta Amann, von Frick Joachim Bach und Ewald Guggemos, von Mägerle Tobias Schatz, und von Veeser Christian Fecht und Karl-Heinz Droxner gewählt.

Aus dem Ortschaftsrat Rohrdorf verabschiedet wurden nach 20 Jahren Peter Jäger und nach zehn Jahren Stefan Braunschweig, aus dem Ortschaftsrat Heudorf nach 15 Jahren Josef Schweikart und nach zwei Jahren Rainer Fecht, aus dem Ortschaftsrat Menningen nach zehn Jahren Frank Herrmann und aus dem Ortschaftsrat Ringgenbach nach 15 Jahren Erich Schlegel und nach fünf Jahren Tobias Waldenspuhl.