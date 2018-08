Über mehrere Wochen haben sich die Sanierungsarbeiten an der Südseite der Burgruine Falkenstein hingezogen. Der Mauerausbruch war an einem der Rundbögen unter Verwendung der ausgebrochenen Originalsteine zu reparieren. Außerdem wurde der Bewuchs an Mauerfuß und -krone größtenteils beseitigt, um Schäden am Mauerwerk durch Wurzeldruck vorzubeugen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und die Helfer der zahlreichen Arbeitseinsätze, Mitglieder des Vereins „Ruinenschutz Oberes Donautal“, sind mit ihrem Werk zufrieden.

Die „Falkenstein“ ist als eine der größten und am besten erhaltenen Burgruinen im Oberen Donautal ein Anziehungspunkt für Einheimische und Feriengäste. Der Verein „Ruinenschutz Oberes Donautal“ bietet ganzjährig Führungen für Gruppen und Familien an. „Wir wollen Geschichte und Geschichten rund um die Falkenstein nahebringen und für die Kulturgüter in unserem Lebensraum sensibilisieren“, betont der Vorsitzende des Vereins Emil Laschinger aus Schwenningen, der die Führungen leitet. Die Einnahmen hieraus dienen dem Erhalt und der Pflege der Burgruine Falkenstein.

Am Sonntag, 7. Oktober, finden um 10 Uhr und um 14 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kulturlandschaft des Jahres 2018 Obere Donau“ Führungen statt. Ausführende sind Emil Laschinger (Geschichte) und Willi Rößler (Geschichten). Treffpunkt: Ruine Falkenstein, Thiergarten (20 Min Fußweg ab Steinbruch Thiergarten).