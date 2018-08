VdK Meßkirch fährt in den Schwarzwald

Der VdK Ortsverband Meßkirch veranstaltet am Mittwoch, 19. September, einen Tagesausflug in den Schwarzwald nach Titisee und Bärental. Es geht mit der Zäpflebahn durch die malerischen Täler und es gibt eine Vorführung zum Backen einer Schwarzwälder Kirschtorte. Die Kosten inklusive Bahnfahrt und Tortenvorführung mit Tasse Kaffee und Kirchtorte beträgt 35 Euro. Abfahrt ist um 8 Uhr bei Omnibus Fecht in Meßkirch, um 8.05 Uhr am Adlerplatz in Meßkirch und um 8.15 Uhr in Rohrdorf an der Bushaltestelle. Anmeldungen sind bei Christian Böhmer unter der Telefonnummer 07575/3727 möglich.