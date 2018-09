Der Gemeinderat hat sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause noch einmal mit der Fortschreibung der Plansätze zum Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung des Regionalplans Bodensee-Oberschwabens befasst und eine Resolution verfasst, die einstimmig beschlossen worden ist. Darin sprachen sich die Räte erneut gegen die Gebiete „Mittelberg“ bei Thiergarten und„Stetten I“ das nördlich vom Stettener Teilort Nusplingen liegt, aus.

Nicht ganz abgeneigt zeigte sich das Gremium beim Gebiet „Stetten III“, östlich von Storzingen Richtung B 463 gelegen. Hier könne der Abbau und Transport hochreiner Kalke problemloser stattfinden, als an den anderen Standorten. In der Stellungnahme machten die Gemeindevertreter noch einmal deutlich, dass sie sich bereits seit einigen Jahren mit dem Thema Gesteinsabbau befassen, wobei der Ausgangspunkt ja das Gebiet „Stetten II“ zwischen Stettens Teilort Oberglashütte und dem Kernort Stetten war.

Da das Gebiet aufgrund seiner Lage in „einem schutzbedürftigen Bereich für die Wasserwirtschaft“ liegt, ist es nicht in den Entwurf des Regionalplans aufgenommen worden, was seitens der Gemeinde begrüßt worden ist.

Dem Gemeinderat und der Verwaltung sei sehr bewusst, dass die Vorkommen hochreiner Kalke in der Region rar sind. „Damit hat die Region und insbesondere die Raumschaft Stetten a.k.M., in der mehrere Flächen mit Beständen dieses Rohstoffs sind, auch eine besondere Verantwortung“, heißt es in der Resolution. Jedoch wird auch deutlich dargestellt, dass der potenzielle Abbau beim Mittelberg in Thiergarten und bei Stetten I gravierende Einschnitte für die betreffenden Gemeinden und ihre Bewohner mit sich bringt.

200 000 Tonnen Gestein müssten jährlich befördert werden

So sei beim Abbau des Gesteins mit jährlich zu befördernden 200 000 Tonnen zu rechnen, wodurch mit einem deutlich erhöhten Aufkommen an Schwerlastverkehr durch das Ortszentrum von Stetten und den Ortsteil Storzingen oder auch die Ortsteile Frohnstetten und Glashütte zu rechnen ist. Das brächte auch ein unverhältnismäßiges Gefährdungspotenzial mit sich, da die Transportwege Kindergarten- und Schulwege nicht nur begleiten, sondern auch kreuzen. Dazu komme die kurvenreiche, jetzt schon sehr gefährlichen Landesstraße 197 von Thiergarten nach Stetten, die mit zusätzlichem Schwerverkehr die Gefährdung potenzieren würde.

Die bei Motorradfahrern sehr beliebte - und dadurch unfallträchtige - Strecke könnte bei zunehmenden Schwerverkehr zu einer unzumutbaren Gefahrenquelle werden. Zudem weist das Gremium in dem Schreiben darauf hin, dass die sehr engen Straße durch das Donautal Richtung Sigmaringen (L277) im Entwurf des Regionalplans nicht realistisch bewertet worden sei, denn in der Frühlings- und Sommerzeit wird diese Straße sehr viel von Touristen frequentiert. Ein permanenter Schwerlastverkehr würde den Naherholungswert des Donautals extrem beeinträchtigen.

Ein weiteres gewichtiges Argument gegen den Abbau in Thiergarten sieht der Rat in der Lage mitten im „Naturpark Obere Donau“. „Dies ist ein Gebiet, das aufgrund seiner ökologischen Wertigkeit einen besonderen Schutz genießt und durch seine Einzigartigkeit auch sehr aufwendig für sanften Tourismus beworben wird“, so der Wortlaut in der Resolution. Ein Eingriff in diese hochsensiblen Naturräume könne mit Blick auf Alternativen nur „unverhältnismäßig und untragbar sein“.

Auch der Bereich Stetten I in dichter Nähe der Ortsbebauung von Nusplingen sei nicht zumutbar. Selbst bei Bahnverladung des Gesteins würde der Transport mitten durch den Ort führen, ganz abgesehen von den massiven Beeinträchtigungen der Bevölkerung durch Lärmimmisonen der Sprengungen und Feinstaubeintrag. Zudem sei der Bahnhof Storzingen ein wichtiger Knotenpunkt der Schülerbeförderung, der im Verkehrskonzept des Landkreises eine wichtige Rolle spiele.

Ein weiterer wichtiger Punkt gegen das Vorhaben sei die festgestellte Artenvielfalt in dem betreffenden Gebiet und das Vorkommen geschützter Arten.

Für den Standort Stetten III sieht der Rat keine jener Probleme wie in den anderen beiden Gebiete. Jedoch müsse beachtet werden, dass Stetten III noch keine ausreichende Untersuchungstiefe vorweisen kann, so dass sich unter Umständen doch noch Aspekte zur Unverträglichkeit ergeben könnten.