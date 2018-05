Unfall fordert drei Schwerverletzt

Drei schwerverletzte Personen und ein Gesamtschaden von rund 17 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der B 313 bei Meßkirch ereignet hat. Eine 84-jährige Fordfahrerin befuhr die L 196 von Rohrdorf kommend, wollte an der Einmündung zur B 313 links in Richtung Inzigkofen abbiegen und übersah hierbei eine von links kommende vorfahrtberechtigte 32-jährige Frau mit ihremSeat. Durch ein Ausweichmanöver versuchte diese, die Kollision zu verhindern, was ihr jedoch nicht gelang. Der Ford schleuderte nach dem Aufprall etwa 20 Meter weit und blieb dann auf der Fahrbahn stehen. Der Seat landete ungefähr 25 Meter weiter in einem Feld. Beide Autofahrerinnen sowie der Beifahrer der 84-Jährigen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Säuberung der Fahrbahn wurde die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch hinzugerufen.